Este fin de semana comenzó un estudio geotécnico en el lecho marino del Golfo San Matías, a seis kilómetros de la costa rionegrina, en el marco del proyecto Argentina GNL liderado por YPF. La tarea, que se extenderá durante unos 30 días, busca analizar las condiciones del suelo submarino donde se instalarán las futuras unidades flotantes de licuefacción que permitirán exportar gas al mundo desde Río Negro.

No es un movimiento menor, es el primer paso técnico concreto en el mar para transformar la costa rionegrina en una plataforma energética internacional. Porque antes de que lleguen las grandes estructuras flotantes, antes de los buques y las exportaciones millonarias, hay que saber qué hay debajo del agua.

Para eso, una embarcación especializada equipada con tecnología de última generación ya trabaja mar adentro. Allí, en silencio y con precisión, extraen muestras del suelo submarino que luego serán enviadas a laboratorios especializados. El objetivo es claro: determinar si el lecho marino tiene la estabilidad necesaria para soportar las futuras instalaciones.

Además, según se informó oficialmente, el estudio se realiza bajo estándares internacionales y estrictas normas de seguridad y preservación ambiental. No es un detalle menor en una zona donde la actividad pesquera y el equilibrio ecológico son parte del debate cada vez que se habla de energía.

El proyecto Argentina GNL toma forma en números que impactan. En su etapa inicial prevé exportar 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado, con posibilidad de ampliarse a 18 MTPA. Una escala que ubicaría a la Argentina en un nuevo lugar dentro del mercado energético global.