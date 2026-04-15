El Gobierno provincial anunció que los trabajadores estatales percibirán en abril un incremento salarial del 5,65%, que se abonará en los primeros días de mayo. La medida es parte del compromiso asumido por el Ejecutivo de brindar previsibilidad y acompañar la evolución de los precios, garantizando que los sueldos mantengan su poder adquisitivo en un contexto de inflación sostenida.

El porcentaje definido surge del esquema de actualización automática vigente, que promedia las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial. En este caso, se tomaron los registros de febrero: 2,90% a nivel nacional y 2,97% en Viedma y los de marzo 3,4% nacional y 1,88% en Viedma, acumulando un resultado que impactará directamente en los haberes de los empleados públicos.

La Provincia destacó que este mecanismo, acordado en la Mesa de la Función Pública, constituye una herramienta que otorga certeza a los trabajadores y evita la pérdida de ingresos frente a la inflación. “El salario estatal acompaña la evolución de los precios y genera un alivio directo al bolsillo del trabajador”, remarcaron desde el Ejecutivo, subrayando que se trata de una política que honra los acuerdos alcanzados con los gremios.

En paralelo al aumento salarial, el Gobierno confirmó el cronograma de pago del concepto de Indumentaria, que se abonará en dos cuotas de $125.000 cada una. La primera liquidación se realizará este 17 de abril y la segunda durante el mes de mayo, lo que representa un refuerzo adicional para los ingresos de los agentes estatales.

La pauta salarial definida para abril se suma a los incrementos anteriores y refleja la continuidad de un esquema que busca proteger el poder de compra de los trabajadores frente a la variación de precios. El Ejecutivo provincial resaltó que la política de actualización automática permite que los sueldos acompañen la inflación real del bimestre, evitando retrasos y garantizando un impacto inmediato en los haberes.