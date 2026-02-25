Refrigerio escolar en Neuquén: el CPE explicó cómo se distribuyen las partidas en las escuelas primarias

Con el comienzo formal del ciclo lectivo 2026 en Neuquén, uno de los temas que generó consultas y reclamos en algunas comunidades educativas fue la llegada de las partidas destinadas al refrigerio escolar. Ante esta situación, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, brindó precisiones sobre cómo se distribuyen los fondos y cuál fue el motivo de las demoras señaladas por algunas escuelas.

En diálogo con el programa La Mañana es de la Primera por AM550, la funcionaria aseguró que el sistema de transferencias ya fue activado y que el esquema de financiamiento funciona con un mecanismo administrativo específico que implica varios pasos hasta que el dinero queda disponible para las instituciones.

Temi explicó que las partidas fueron enviadas a los distritos escolares antes del inicio de clases y que el proceso posterior depende de tiempos bancarios y administrativos. “Nos duele cuando se dice que el Consejo está durmiendo, porque el Consejo no descansa en ningún momento del año. Todo el tiempo trabajamos para garantizar lo que pasa en cada escuela”, afirmó.

Según detalló, la demora estuvo vinculada a cambios en el equipo administrativo del organismo, lo que obligó a actualizar registros de firmas y habilitaciones necesarias para operar las cuentas oficiales. “Transferimos las partidas el lunes a cada distrito. Luego las escuelas deben solicitar los fondos a través de la tarjeta Visa institucional, un trámite que habitualmente demora unas 48 horas, aunque logramos acelerarlo con el apoyo del Banco Provincia del Neuquén”, indicó.

Cómo se calculan las partidas de refrigerio

La titular del CPE explicó que los fondos no se envían como montos fijos, sino que se calculan en función de la matrícula y los días efectivos de clases.

“El pago se realiza por alumno, según la ración correspondiente. Lo mismo ocurre en las escuelas que tienen comedor, donde se incluye desayuno o merienda más el servicio alimentario”, señaló.

En este inicio de ciclo, el monto transferido correspondió únicamente a tres días de febrero —miércoles, jueves y viernes—, ya que las partidas se liquidan mes a mes según el calendario escolar. Por ese motivo, aclaró que el importe inicial fue menor al habitual y que además las escuelas ya habían recibido fondos para gastos generales.

Garantizar el refrigerio desde el primer día

Temi aseguró que el CPE realizó un relevamiento en todos los distritos para verificar que ninguna institución quedara sin recursos alimentarios al comenzar las clases. “Pedimos que, si alguna escuela no tenía siquiera para preparar un mate cocido, el distrito pudiera asistirla. Hicimos el relevamiento y ninguna informó falta de fondos”, sostuvo.

También explicó que muchas instituciones distribuyeron a fin de 2025 los alimentos sobrantes entre las familias para evitar vencimientos, una práctica que consideró válida.

Consultada sobre los valores actuales del refrigerio, la funcionaria confirmó que aún se mantienen los montos definidos el año pasado. “El último aumento fue en agosto de 2024. Fue tan significativo que muchas escuelas pudieron comprar freezers, heladeras y ampliar depósitos”, recordó.

Además, destacó que ese incremento permitió mejorar la calidad nutricional de las propuestas alimentarias escolares. “Ya no es solamente un pan con queso. Hubo posibilidades de preparar panes integrales o bizcochuelos, siguiendo recomendaciones para una alimentación más saludable y reduciendo harinas blancas”, explicó.

Inicio de clases con normalidad

En el marco del arranque del ciclo lectivo, Temi valoró que más del 90% de las escuelas iniciaron las actividades en tiempo y forma, pese a que algunas aún finalizan obras edilicias.

“Hoy empezar las clases en fecha dejó de ser algo excepcional. Las familias necesitan previsibilidad y hoy tienen la certeza de que las clases comienzan”, afirmó.

Finalmente, destacó el rol conjunto de docentes y familias en el acompañamiento educativo y remarcó que la infraestructura escolar “no es un lujo, sino una necesidad crítica para garantizar una educación inclusiva y efectiva”.