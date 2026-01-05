Soledad Martínez aseguró que el Plan de Verano tiene una inversión de $65.000 millones

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez dialogó con MejorInformado. Hizo un balance del 2025 en relación al descenso del ausentismo docente, se refirió al acuerdo de la pauta salarial 2026 con la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) y habló sobre la proyección para este año en materia de infraestructura.

¿Cuál es el balance del descenso en los niveles de ausentismo docente en las aulas?

Es producto de varias cosas, primero el sistema de auditorías, dispositivos que pusimos en marcha para poder mejorar los controles respecto de certificados médicos, y luego también un funcionamiento más regular en el sistema, eso contribuyó a tener más continuidad, más periodicidad, más regularidad. Con inversión en mejora de infraestructura y un cierre anticipado de paritarias, podemos abocarnos luego a otras políticas, como por ejemplo la salud ocupacional, donde nos interesa monitorear en general el estado de salud de los trabajadores, ya sea docentes o auxiliares. Hay muchas aristas para analizar, pero en términos generales reducimos el ausentismo docente y mejoramos indicadores que eran complejos.

¿Qué lectura haces del acuerdo de la pauta salarial 2026 que se dio con ATEN?

El sindicato había anticipado que la anualización por IPC era una condición en la negociación, y la verdad es que la Provincia ha hecho un gran esfuerzo para hacer una propuesta que satisfaga al gremio, en condiciones que eran complejas desde el punto de vista de incertidumbre. Los recursos están condicionados por variables que son ajenas. Veremos los efectos que en el precio internacional del petróleo tiene la situación que se ha generado en Venezuela y si impactará en las finanzas provinciales. Frente a ese escenario, y ante la insistencia de ATEN, el Gobierno pudo generar una propuesta que generó altos niveles de aceptación en las asambleas. Con eso nos aseguramos un año que esperamos que sea mejor que el 2025 en términos de cantidad de días de clases.

¿Cuál es la proyección del Gobierno para este año en términos de infraestructura?

Tenemos en marcha desde el año pasado el Plan de Verano, el cual tendrá acciones que se llevarán a cabo durante los próximos meses e implica una inversión superior a los $65.000 millones, son intervenciones de mantenimiento mayor para garantizar mejoras edicilias. Hay un ambicioso plan de obras que tiene más de 80.000 metros cuadrados de escuelas en construcción, muchas que se inaugurarán en el primer semestre. También un plan para adjudicar y licitar en el transcurso del año. Hay programas ambiciosos que nos ponen en la perspectiva de honrar el compromiso asumido por el Gobernador con la comunidad educativa de la Provincia, que es eliminar los trailers para finales del 2027.