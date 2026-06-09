La Municipalidad de Cipolletti supervisa las tareas de tratamiento de residuos contaminantes en el depósito de La Anónima, ubicado en calle Toschi 634, luego del incendio que afectó gravemente la estructura y generó una masa de contaminación por la diversidad de materiales involucrados.

El Comité de Guardia, conformado por Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Medio Ambiente, referentes de la empresa y autoridades municipales, continúa trabajando en la remoción de los residuos contaminantes, que deben ser trasladados a disposición final según protocolos sanitarios. Esta etapa es indispensable para iniciar la fase de limpieza y desarme de la estructura, que permanece perimetrada por razones de seguridad.

Durante esta semana se reforzaron las tareas de extracción y traslado de los materiales, mientras se evalúa el estado de la estructura para determinar si podrá habilitarse el tránsito liviano en la zona. Los especialistas advirtieron que la vibración del suelo generada por el paso de vehículos podría ocasionar un desmoronamiento parcial, por lo que se mantiene la restricción.

En paralelo, se informó que el tránsito permanecerá interrumpido sobre calle Toschi, desde su intersección con Medela hasta el ingreso al estacionamiento del Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel. Los desvíos se sostendrán hasta que se garantice la seguridad de la circulación.

Las autoridades remarcaron que el operativo busca resguardar la salud pública, minimizar los riesgos ambientales y asegurar que la disposición final de los residuos se realice bajo estrictos controles. La supervisión municipal apunta a coordinar acciones con los organismos técnicos y garantizar que la recuperación del predio se lleve adelante con criterios de seguridad y sustentabilidad.