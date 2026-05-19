Por primera vez el Hospital Provincial de Neuquén realizó una crioablación pediátrica, es decir un procedimiento de alta complejidad que marca un hito para el sistema de salud regional.

La intervención fue liderada por el Dr. Guido Salvi, cardiólogo infantil y especialista en electrofisiología pediátrica del HPN, junto a su equipo, con el acompañamiento del Dr. José Manuel Moltedo, referente en electrofisiología, quien participó como proctor del procedimiento.

El procedimiento se realizó en un paciente pediátrico con síndrome de Wolff-Parkinson-White, una condición congénita que genera una conexión eléctrica anormal entre aurículas y ventrículos, provocando episodios de arritmias y taquicardias.

“El paciente tenía un sustrato eléctrico muy cercano al sistema de conducción normal del corazón. En estos casos, la radiofrecuencia puede generar daño irreversible y obligar a colocar un marcapasos, algo que queremos evitar especialmente en niños”, explicó Moltedo.

A diferencia de la radiofrecuencia tradicional, la crioablación utiliza frío para generar lesiones controladas sobre el tejido cardíaco. Esta técnica permite una etapa inicial reversible, lo que brinda mayor seguridad al momento de trabajar cerca del sistema eléctrico normal del corazón. El Dr. Salvi explicó que el frío se focaliza y reduce el riesgo de expandir la lesión hacia estructuras sanas.

La importancia del Hospital provincial para la región

Cabe destacar que el Castro Rendón es el único centro, tanto público como privado, que cuenta con esta tecnología en toda la Patagonia. La incorporación de este equipamiento representa un avance estratégico para la salud pública neuquina. Hasta ahora, los pacientes que requerían este tipo de intervenciones debían ser derivados a otros centros del país.

Contar con esta tecnología en el HPN permite evitar traslados complejos, disminuir riesgos asociados al viaje y reducir el impacto económico y emocional para las familias, especialmente en pacientes pediátricos.

Tras la intervención, el paciente realizó la recuperación cardiovascular en terapia intensiva pediátrica y evolucionó favorablemente. En el procedimiento participaron profesionales de cardiología, pediatría, terapia intensiva pediátrica, anestesia, enfermería, técnicos especializados, personal administrativo y representantes técnicos vinculados a la instalación y funcionamiento del equipamiento.

Cabe destacar que con esto el Hospital consolida un proceso de crecimiento, con intervenciones cada vez más complejas y resolutivas. En los últimos años, el HPN concretó la primera ablación cardíaca pediátrica realizada en el sistema público provincial.

Posteriormente, el hospital avanzó con la incorporación de procedimientos de ablación cardíaca pediátrica mediante tecnología de mapeo tridimensional (3D), una herramienta que permitió aumentar la precisión y seguridad de las intervenciones.