Con una tarifa inicial de $160.000 para el pase diario, Cerro Chapelco prepara su oferta para esquiar y hacer snowboard

El centro de esquí Cerro Chapelco de San Martín de los Andes lanzó oficialmente la venta de pases Flexi para la temporada de invierno 2026 y presentó un ambicioso proceso de modernización que posiciona a la ciudad como uno de los destinos de nieve más importantes de la Patagonia y del país.

La temporada llegará con importantes inversiones en infraestructura, renovación de servicios y nuevas experiencias para quienes visiten la montaña, consolidando el crecimiento turístico de la región y fortaleciendo la oferta invernal de la provincia del Neuquén.

Desde el complejo informaron que los pases Flexi ya se encuentran disponibles a través de la tienda online oficial, con una tarifa inicial de $160.000 para el pase diario. Esta modalidad permitirá utilizar los pases en cualquier momento de la temporada 2026, tanto en días consecutivos como alternados.

Una de las principales novedades será la incorporación de una nueva telecabina de última generación con capacidad para 10 pasajeros, que conectará la base con la cota 1600 en apenas cinco minutos. El nuevo medio de elevación podrá transportar hasta 3.000 personas por hora, reduciendo significativamente los tiempos de espera y optimizando la experiencia en la montaña.

La modernización también incluirá un estacionamiento totalmente pavimentado y ampliado, que prácticamente duplicará la capacidad disponible respecto de temporadas anteriores, respondiendo a una demanda histórica de residentes y visitantes.

En paralelo, el centro de esquí incorporará los denominados “Smart Lockers”, un sistema inteligente de guardado de equipos que podrá contratarse online y utilizarse mediante la misma tarjeta del pase. Se trata de una innovación inédita en el país que busca agilizar y mejorar la comodidad de los esquiadores.

Además, el rental de equipos será completamente renovado con más de 2.000 unidades nuevas, mientras que el restaurante “La Base” presentará un nuevo diseño arquitectónico y una propuesta gastronómica renovada. A esto se sumarán una cafetería artesanal, nuevos espacios comerciales, oficinas exclusivas para la escuela de esquí y servicios complementarios para los visitantes.

La renovación también alcanzará la cota 1.600, donde funcionará un nuevo centro comercial con cafetería, kiosco, lockers inteligentes, oficinas de escuela y servicios de fotografía, entre otras propuestas orientadas a mejorar la experiencia turística integral.

En la montaña, continúan los trabajos sobre las pistas y la ampliación del sistema de nieve artificial, mediante la incorporación de nuevos cañones desde la base hasta la cota 1.400, en el marco del proceso de modernización iniciado durante 2025.

Estas inversiones se enmarcan en el crecimiento sostenido que viene registrando San Martín de los Andes como destino turístico durante todo el año, consolidando su perfil vinculado al turismo de naturaleza, nieve y montaña.

Desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales destacaron que el crecimiento sostenido de Chapelco forma parte de una estrategia provincial orientada a fortalecer la competitividad de los destinos turísticos neuquinos mediante inversiones, mejoras en infraestructura y acompañamiento al sector privado.

En este sentido, remarcaron la importancia de consolidar una oferta de nieve moderna y de calidad, capaz de atraer visitantes nacionales e internacionales, generar empleo y potenciar el desarrollo económico regional. Además, señalaron que la articulación entre el sector público y privado resulta clave para seguir posicionando a San Martín de los Andes y a la provincia del Neuquén entre los principales destinos de montaña de Sudamérica.

Ubicada sobre la Ruta de los Siete Lagos y rodeada por el Parque Nacional Lanín, la localidad se ha transformado en uno de los principales polos turísticos de la Patagonia, combinando infraestructura, servicios y un entorno natural de reconocimiento internacional.

Con esta nueva etapa de inversiones, Chapelco busca posicionarse entre los centros de esquí más modernos de Sudamérica, apostando a una temporada invernal histórica tanto por cantidad de visitantes como por calidad de servicios.