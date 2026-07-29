Alberto Weretilneck viajará a Washington para participar de la instancia decisiva en la que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resolverá si aprueba dos créditos por un total de 145 millones de dólares, destinados a obras estratégicas para el desarrollo productivo y la modernización del sistema público de salud de la provincia.

La misión no será un viaje protocolar. Por el contrario, el mandatario rionegrino encabezará una intensa agenda de reuniones con integrantes del Directorio del organismo internacional para defender dos proyectos que atravesaron un largo proceso de evaluación técnica y que ya obtuvieron el visto bueno del Gobierno nacional. Ahora, el último filtro estará en manos de las máximas autoridades del BID, que el miércoles 5 de agosto tomarán la decisión final.

Junto a Weretilneck viajarán el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, y el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, quienes tendrán la responsabilidad de exponer los aspectos técnicos de cada iniciativa y responder las consultas que formulen los directores del organismo multilateral. La estrategia apunta a despejar cualquier duda antes de la reunión definitiva del directorio.

El financiamiento más importante asciende a 85 millones de dólares y busca potenciar la producción rionegrina con inversiones de largo plazo. El programa contempla ampliar las áreas bajo riego, ejecutar obras de electrificación rural, fortalecer herramientas para la gestión del riesgo agropecuario y desarrollar infraestructura destinada a la prevención de incendios rurales. Además, esos recursos permitirán acompañar el crecimiento de emprendimientos privados vinculados al sector productivo.

En paralelo, la Provincia apuesta fuerte a conseguir un segundo préstamo por 60 millones de dólares para transformar el sistema público de salud. El proyecto prevé incorporar equipamiento médico de última generación, sumar tomógrafos, resonadores, mamógrafos y tecnología para diagnóstico por imágenes, además de ejecutar obras de infraestructura hospitalaria y avanzar en la digitalización de procesos sanitarios en distintos hospitales rionegrinos.

Asimismo, la negociación llega a su tramo final después de meses de trabajo conjunto entre Río Negro, el Gobierno nacional y el BID. Durante ese proceso hubo evaluaciones técnicas, intercambio de documentación y visitas de representantes del organismo internacional a la provincia para verificar la viabilidad de cada iniciativa antes de elevarla al directorio.

Si el organismo aprueba ambos créditos, el Gobierno provincial espera avanzar rápidamente con la firma de los contratos y comenzar a recibir los primeros desembolsos antes de que termine 2026. De concretarse, se tratará de una de las mayores inyecciones de financiamiento internacional obtenidas por Río Negro en los últimos años.