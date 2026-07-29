La intensa actividad turística que vive San Carlos de Bariloche durante la temporada de invierno se vio alterada este miércoles por una falla técnica en uno de los medios de elevación del Cerro Catedral. Cerca de las 15, la silla Nubes sufrió la rotura de una caja reductora y quedó completamente fuera de servicio, dejando a decenas de pasajeros varados en las alturas.

El incidente ocurrió en uno de los centros de esquí más importantes de la Argentina, ubicado a casi 30 kilómetros de Bariloche. Todo, en medio de una importante afluencia de turistas, tanto locales como extranjeros, atraídos por las recientes nevadas que volvieron a cubrir la montaña de blanco.

Una falla mecánica obligó a evacuar a los pasajeros

De acuerdo con la información recabada por Mejor Informado, la silla permaneció Nubes permaneció detenida durante 40 minutos, con los usuarios expuestos a las bajas temperaturas y al viento característico de la zona cordillerana.

Ante la imposibilidad de volver a poner en funcionamiento el sistema, los equipos de Pista y de seguridad del complejo activaron los protocolos de emergencia. Los rescatistas ascendieron hasta los distintos puntos del recorrido para asistir a los pasajeros y coordinar un descenso controlado mediante evacuación vertical.

Las tareas demandaron un importante despliegue operativo debido a la cantidad de personas que permanecían sobre el medio de elevación al momento de la avería.

Operativo prioritario en plena temporada alta

El desperfecto técnico se produjo en uno de los momentos de mayor movimiento turístico del invierno. Miles de visitantes llegan diariamente al Cerro Catedral para practicar esquí, snowboard y otras actividades recreativas vinculadas a la nieve.

La situación obligó a destinar recursos humanos y técnicos de manera prioritaria para garantizar la seguridad de los pasajeros afectados. Mientras avanzaba el rescate, otros sectores del centro de esquí continuaron operando con normalidad.

Esperan un parte oficial sobre el estado de los pasajeros

Por el momento no se informó oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre complicaciones derivadas de la exposición al frío. Sin embargo, las autoridades del complejo se encontraban relevando la situación para emitir un parte detallado sobre el incidente.

El Cerro Catedral es uno de los motores económicos de Bariloche y de la región cordillerana de Río Negro. Durante julio y agosto, año tras año, concentra una importante cantidad de turistas nacionales e internacionales, lo que genera movimiento en hoteles, gastronomía, transporte y comercios.

Por ese motivo, cualquier inconveniente operativo en los medios de elevación suele generar preocupación tanto entre los visitantes como entre los prestadores turísticos, especialmente en jornadas de máxima ocupación y fuerte demanda de servicios.