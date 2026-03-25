La distribuidora eléctrica EDERSA realizará hoy un corte programado en la zona este de Chimpay para instalar un moderno reconectador y ejecutar tareas de mantenimiento. La medida se vincula con los daños provocados por el último temporal que golpeó al Valle Medio y afectó columnas, cables y equipos de media tensión.

El corte se iniciará al mediodía y se extenderá hasta las 15 horas, aproximadamente. Alcanzará a los barrios Triángulo, La Laguna, Landriscina y Parque Ceferino, además de la cooperativa de agua La Chimpayense, la estación de servicios YPF y sectores rurales cercanos.

Durante los últimos días, los vecinos de esa zona experimentaron reiteradas interrupciones debido a fallas en el alimentador “Moño Azul”, que abastece a la localidad. El temporal de la semana anterior provocó la caída de un álamo en el sector “Los Piletones del DPA”, lo que generó la rotura de un reconectador de media tensión. Ese artefacto es clave para detectar y despejar fallas fugaces, permitiendo mantener el suministro sin cortes.

Desde la distribuidora explicaron que, con el equipo fuera de servicio, cualquier caída de ramas o aves sobre las líneas generó problemas de suministro. “Estos artefactos están telecomandados y teleoperados, pero ahora debemos buscar las fallas en el terreno, lo que hace todo más lento”, señalaron.

El plan de trabajo incluye la reinstalación del reconectador, labores de poda preventiva y mantenimiento sobre el alimentador. La empresa destacó la necesidad de realizar tareas de tala en zonas rurales para evitar que árboles en terrenos privados provoquen daños durante los temporales.