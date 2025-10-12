Neuquén, rumbo al equilibrio total: Figueroa anunció que en 2030 no habrá deuda pública

El gobernador Rolando Figueroa recordó que en dos años de gestión “se disminuyó —pagando capital e interés— un 31% de la deuda, unos 700 millones de dólares” y anticipó que “nuestra proyección es eliminar totalmente la deuda de la Provincia hacia 2030, quedando solamente lo que está comprometido con organismos internacionales, que son créditos destinados a obras, con bajo interés y años de gracia para su devolución”.

En este sentido, el mandatario recordó que hasta 2023 “se pagaban los aguinaldos a los empleados del Estado pidiéndole anticipos a las petroleras, hace 13 años que no se pagaban los aguinaldos con fondos propios, como lo hacemos ahora”.

“Mientras el país atraviesa tiempos de incertidumbre, Neuquén sigue de pie, con una economía sólida, ordenada y en crecimiento. Porque no nos dejamos arrastrar por los vaivenes de la macroeconomía nacional: administramos con responsabilidad, planificamos con visión y cuidamos cada recurso provincial”, remarcó Figueroa.

Indicó que “en ese camino nos propusimos una meta clara: para 2030, eliminar completamente la deuda neuquina en títulos y bonos. Solo quedará deuda con organismos internacionales, y exclusivamente para financiar obras que generen desarrollo: rutas, hospitales, escuelas, redes de gas y energía”.

Asimismo, el gobernador subrayó que “nos propusimos que cada peso que ingrese a las arcas provinciales vuelva a la gente en forma de servicios, infraestructura y oportunidades. Por eso, creamos un fondo anticíclico que nos permita enfrentar cualquier crisis nacional sin detener el desarrollo. Porque sabemos que la estabilidad no se declama: se construye con planificación y disciplina”.

Por último, destacó que el ordenamiento de las cuentas provinciales y el cumplimiento de los compromisos de deuda se alcanzaron en un contexto de crecimiento sostenido, que contrasta con la situación nacional. “Neuquén tiene el consumo más alto en supermercados del país y niveles de desocupación inferiores al promedio nacional, incluso con la cantidad de familias que a diario arriban a la provincia en búsqueda de mejores oportunidades”, señaló.