La ciudad de Neuquén encabeza una gran campaña en contra de los escapes libres y los ruidos molestos, ya que estos afectan tanto a animales como a personas con fuertes estruendos que no permiten el descanso e interrumpen el sueño.

La Municipalidad realiza estrictos controles vigilando los escapes de las motos y los autos. Una situación problemática que se repite son las juntadas de motoqueros, que en grupos de cientos de motos se reúnen en distintos puntos de Neuquén, generando caos, sin respetar la seguridad vial y provocando estruendos.

En estas juntadas predominan los fuertes ruidos que se escuchan en toda la ciudad, lo cual ha motivado a que se realicen secuestros y despliegues de seguridad, no prohibiendo las juntadas sino recordando que estos escapes sí están prohibidos.

Cuando se los identifica se los secuestra y destruye. Además los rodados secuestrados no son entregados hasta que no se les cambie el escape.

El ejemplar comportamiento de un vecino

En medio de este debate, un joven ha marcado el ejemplo con su acción, demostrando que se puede tomar conciencia y colaborar para que menos personas y mascotas sufran.

Es el caso de Nicolás, un vecino que se sumó a la campaña contra los escapes libres entregando los que utilizaba en su moto para que sean compactados y descartados. "Me volví ambicioso por el tema del ruido, hoy me levanté y dije los voy a llevar porque si yo los tiro alguien más los agarra y utiliza", contó, demostrando que el cambio comienza por uno.

Desde la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana celebraron su iniciativa y destacaron que él mismo reconoció el impacto negativo que tenían los escapes, no solo para su economía y su moto, sino para el entorno.

Las autoridades agregaron que Nicolás eligió circular de forma responsable y respetuosa, dejando atrás los fuertes ruidos que incluso pueden afectar a la persona que maneja.

"Felicitamos su iniciativa e invitamos a todos los jóvenes a seguir su ejemplo. Acercate al predio municipal y sé parte del cambio", invitaron.