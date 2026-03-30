El sindicato docente UnTER ratificó su exigencia de convocatoria urgente a paritarias y recordó que la fecha límite es el 31 de marzo para que el gobierno provincial llame a una mesa de negociación. En este contexto, el gremio volvió a presentar ante la Secretaría de Trabajo una nota para que se concrete ese llamado. Y en Río Colorado, UnTER volvió a exigir la convocatoria. En el contexto de los festejos por el aniversario, integrantes de la Comisión Directiva volvieron a reclamarle al gobernador Weretilneck que los convoque.

La organización sindical recordó que la paritaria es el ámbito legítimo para discutir las problemáticas de la docencia y advirtió que no es admisible la dilación ni la ausencia de diálogo en un contexto de creciente malestar. “Exigimos urgente convocatoria a paritaria”, expresaron desde el Consejo Directivo Central en el escrito presentado, reafirmando la necesidad de propuestas que acompañen el costo de vida y garanticen condiciones laborales dignas.

El plazo fijado por UnTER marca un punto de tensión con el Ejecutivo provincial, que hasta el momento no ha confirmado fecha de convocatoria a los docentes, aunque sí confirmó para el 9 de abril con ATE. La decisión del gremio se vincula con lo resuelto en el último Congreso, donde se definió sostener la presión institucional y avanzar con acciones gremiales si no hay respuestas antes de fin de mes.

Desde UnTER se destacó que la docencia sostiene cotidianamente la escuela pública y que resulta imprescindible que el gobierno provincial asuma decisiones políticas que estén a la altura de las necesidades del sistema educativo. En este sentido, se subrayó que la falta de convocatoria a paritarias afecta directamente la calidad de la educación y el bienestar de los trabajadores.

Este lunes 30, a horas de vencer el plazo fijado, la expectativa estará puesta en la respuesta del gobierno provincial. De no concretarse la convocatoria, UnTER anticipó que evaluará medidas de fuerza y nuevas presentaciones institucionales, en línea con lo resuelto en el Congreso y con el mandato de las bases.