La ciudad de Neuquén tendrá este martes 12 de mayo una jornada con condiciones estables, sin probabilidad de lluvias y con temperaturas que alcanzarán los 20 grados durante la tarde.

Según el pronóstico difundido para la capital neuquina, la madrugada comenzará con cielo despejado y una temperatura cercana a los 11°C. Durante las primeras horas del día el viento soplará desde el sector noroeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la mañana se espera un cielo algo nublado, mientras que la temperatura descenderá hasta los 8°C. Las condiciones meteorológicas se mantendrán sin cambios importantes y no se prevén precipitaciones.

Hacia la tarde llegará el momento más templado de la jornada, con una máxima prevista de 20°C y nubosidad parcial. El viento continuará presente desde el oeste con intensidad moderada.

Por la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura rondará los 14°C. En ese tramo del día el viento disminuirá su intensidad y se moverá entre los 7 y 12 kilómetros por hora.

De acuerdo al informe meteorológico, el martes se presentará con un escenario favorable para actividades al aire libre, con baja nubosidad, sin lluvias y temperaturas otoñales agradables en la ciudad.