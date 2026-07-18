Este sábado 18 de julio llegará con tiempo mayormente estable en buena parte de la provincia de Neuquén, una buena noticia para quienes planean seguir por televisión el duelo entre Francia e Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026 y para los miles de turistas que llegan para disfrutar de las vacaciones de invierno. Sin embargo, la situación será muy diferente en la zona cordillerana, donde continuarán las nevadas, el frío intenso y las complicaciones en rutas de montaña. Según los reportes y alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones invernales seguirán marcando el pulso del fin de semana en la región.

Neuquén capital: tarde agradable y sin lluvias

La capital neuquina tendrá una jornada fría durante la mañana, pero con una mejora paulatina de las condiciones hacia la tarde. El cielo se presentará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 2°C y los 13°C, con viento leve del sector oeste. Será una de las mejores jornadas de la semana para actividades al aire libre y para reunirse a ver fútbol sin sobresaltos climáticos.

Zapala: frío persistente en el centro de la provincia

En Zapala se mantendrán las bajas temperaturas típicas del invierno patagónico. La mínima rondará los -3°C y la máxima apenas alcanzará los 8°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y las condiciones de circulación podrían verse afectadas durante las primeras horas por la presencia de escarcha y sectores con hielo sobre la calzada.

Chos Malal: cielo variable y ambiente invernal

El norte neuquino tendrá una jornada fría pero estable. Se prevén temperaturas entre 0°C y 10°C, con nubosidad variable y sin probabilidades significativas de precipitaciones. Los vientos serán moderados y el tiempo acompañará las actividades previstas para el fin de semana.

San Martín de los Andes: nieve, hielo negro y máxima precaución

La localidad cordillerana continuará bajo condiciones invernales exigentes. El SMN mantiene el seguimiento de fenómenos asociados a nieve y precipitaciones en sectores de montaña. En áreas elevadas del Parque Nacional Lanín se acumularon y se esperan importantes espesores de nieve, mientras persiste la preocupación por la formación de hielo negro en rutas y caminos. Las temperaturas se moverán entre -2°C y 5°C, con nuevas nevadas intermitentes durante la jornada. Las autoridades recomiendan consultar el estado de los caminos antes de viajar y portar cadenas.

Villa La Angostura: continúa el escenario invernal

Villa La Angostura seguirá bajo un panorama similar al de San Martín de los Andes. El sábado estará marcado por temperaturas bajo cero durante gran parte del día, nevadas débiles a moderadas y sectores con acumulación de nieve. La combinación de bajas temperaturas y humedad podría generar condiciones peligrosas para la circulación, especialmente en rutas de acceso y sectores altos de la cordillera.