En coincidencia con el Día del Animal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico una jornada con tiempo variable en gran parte de la provincia de Neuquén para este miércoles 29 de abril. El viento será el protagonista en varias regiones, habrá ascenso de las temperaturas en el centro y la zona del Alto Valle, e inestabilidad en sectores de la zona cordillerana.

Cómo estará el tiempo en Neuquén capital

En la ciudad de Neuquén se espera una jornada con nubosidad variable, viento del oeste y mejoras hacia la tarde.

La temperatura mínima rondará los 5°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 16°C. El viento seguirá presente con ráfagas moderadas a fuertes, en una jornada típicamente otoñal.

Para la capital se anticipa un día fresco por la mañana, pero más templado durante la tarde, sin grandes chances de precipitaciones.

El tiempo para Zapala y alrededores: viento fuerte y mejora paulatina

En la zona Centro de la provincia, Zapala tendrá una jornada marcada por el viento, con ráfagas intensas durante buena parte del día.

Se esperan temperaturas entre 5°C de mínima y 16°C de máxima, con cielo parcialmente nublado y condiciones tendiendo a mejorar. Las ráfagas podrían superar los 80 km/h en algunos momentos. El viento será el principal factor a tener en cuenta en rutas y caminos de la región.

Chos Malal: fresco por la mañana y más agradable por la tarde

En el Norte neuquino, Chos Malal presentará tiempo variable, con mañanas frías y ascenso térmico hacia la tarde.

El SMN prevé mínimas cercanas a los 4°C y máximas de 14°C, con nubosidad parcial y presencia de viento, aunque con menor intensidad que en otras zonas de la provincia.

No se descartan períodos de inestabilidad aislada en sectores cercanos a cordillera.

San Martín de los Andes: sigue la inestabilidad y el viento en la cordillera

En San Martín de los Andes continuará el tiempo inestable, con probabilidad de lluvias aisladas, cielo mayormente nublado y viento fuerte del oeste.

Se esperan temperaturas entre 6°C y 12°C, con ráfagas que podrían alcanzar valores elevados en sectores expuestos.

Las condiciones en montaña podrían mantenerse cambiantes durante toda la jornada.

Villa La Angostura: frío, lluvias aisladas y ráfagas intensas

Para Villa La Angostura el pronóstico anticipa una jornada fresca e inestable, con posibilidad de precipitaciones débiles y fuerte circulación de viento.

La mínima rondará los 4°C y la máxima los 11°C, con ráfagas intensas en áreas abiertas y sobre la zona lacustre.

Se recomienda precaución para actividades al aire libre y navegación debido al oleaje que pueden generar los vientos.

Un miércoles con viento como protagonista en gran parte de Neuquén

El denominador común en casi toda la provincia para el último miércoles de abril será el viento, aunque con mejores condiciones térmicas respecto de jornadas anteriores.

Mientras el Alto Valle y centro neuquino tendrán una tarde más templada, en cordillera persistirá la inestabilidad con lluvias aisladas y ráfagas fuertes. El alivio llegaría hacia el cierre de esta semana, aunque el otoño seguirá mostrando amplitud térmica y mañanas frías en toda la región.