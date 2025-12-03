A dos semanas del accidente en el cual resultó gravemente herida Catalina, la nena de 9 años, su salud se ha visto empeorada tras sufrir un paro cardíaco que impidió que puedan operarla.

El hecho ocurrió el 19 de noviembre en Plottier, cuando un patrullero a alta velocidad atropelló a la pequeña, que andaba en bicicleta con su amiga. Esta última resultó ilesa.

Su madre y padre, Paola y Esteban, comentaron que debía someterse a una importante cirugía, que se trataba de una intervención en la base del cráneo y la médula, pero no pudo ser realizada ya que previamente la pequeña entró en paro.

Su familia aclaró que aun no se sabe el daño neuronal que tiene por el accidente, pero que lo más complejo es el daño en su cabeza. Aunque la han visto mover las piernas y abrir los ojos, no saben qué tan graves podrían ser las secuelas.

Por el momento sigue internada en terapia intensiva, en el Hospital Castro Rendón, y los avances son día a día, ya que le van haciendo pruebas para comprobar el daño cerebral.

Durante este tiempo que Catalina estuvo internada familiares, vecinos y amigos han organizado cadenas de oración afuera del Hospital, para enviarle sus mensajes positivos y de esperanza, para su pronta recuperación.

Hace algunos días su madre había anunciado con emoción que su hija había abierto y movido los ojos, lo cual le daba indicio de que los escuchaba y estaba consciente. Ahora una nueva mala noticia vuelve a preocupar a su familia.

También destacaron que por el momento no es necesario el traslado a otro establecimiento, ya que en el Castro Rendón les están brindando todo lo necesario.

La familia sigue pidiendo que los apoyen como el primer día y recen por la recuperación de la pequeña, quien cumplió dos semanas en terapia intensiva.