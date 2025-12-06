¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 06 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Emergencia en sendero turístico

Un hombre se descompensó tras sufrir un paro cardíaco en Laguna Negra: qué se sabe

Un hombre de 40 a 50 años se descompensó este sábado durante la caminata hacia Laguna Negra, a la altura de Rancho Manolo. Dos médicos iniciaron maniobras de RCP mientras equipos de rescate intentan avanzar por el sendero.

Por Redacción

Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 21:34
Foto ilustrativa: Marcelo Martínez

Un hombre de entre 40 y 50 años sufrió una descompensación súbita este sábado por la tarde mientras ascendía por la picada a Laguna Negra, en la zona de Rancho Manolo, según informaron fuentes del operativo. El episodio ocurrió en una jornada de altas temperaturas, con más de 27 grados en el sector.

Afortunadamente, dos médicos que también transitaban el sendero fueron los primeros en asistir al hombre. De inmediato iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al constatar la falta de signos vitales.

Los equipos de rescate locales avanzan a pie por el acceso, ya que el helicóptero sanitario no pudo llegar a la zona por motivos que aún no fueron comunicados.

Operativo en zona de difícil acceso

El operativo se desarrolla en un área con pendientes pronunciadas y sombra limitada, donde las condiciones de calor y la falta de vehículos de apoyo obligan a las cuadrillas a coordinar la asistencia desde distintos puntos del sendero.

Por el momento, no se informó oficialmente el estado del hombre ni el tiempo estimado para completar el traslado.

