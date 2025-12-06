Un hombre de entre 40 y 50 años sufrió una descompensación súbita este sábado por la tarde mientras ascendía por la picada a Laguna Negra, en la zona de Rancho Manolo, según informaron fuentes del operativo. El episodio ocurrió en una jornada de altas temperaturas, con más de 27 grados en el sector.

Afortunadamente, dos médicos que también transitaban el sendero fueron los primeros en asistir al hombre. De inmediato iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al constatar la falta de signos vitales.

Los equipos de rescate locales avanzan a pie por el acceso, ya que el helicóptero sanitario no pudo llegar a la zona por motivos que aún no fueron comunicados.

Operativo en zona de difícil acceso

El operativo se desarrolla en un área con pendientes pronunciadas y sombra limitada, donde las condiciones de calor y la falta de vehículos de apoyo obligan a las cuadrillas a coordinar la asistencia desde distintos puntos del sendero.

Por el momento, no se informó oficialmente el estado del hombre ni el tiempo estimado para completar el traslado.