Una historia de solidaridad y segundas oportunidades conmueve a Córdoba. Jorge, un hombre de 54 años, decidió reencontrarse con las personas que le salvaron la vida después de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras circulaba en bicicleta por la ciudad.

El episodio ocurrió el pasado 20 de junio, cuando un efectivo del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), que cumplía funciones en la Universidad Nacional de Córdoba, advirtió que el hombre se había descompensado. De inmediato, junto a una mujer y un guardia de seguridad, comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

Según informó la Policía de Córdoba, una primera ambulancia llegó al lugar y consideró que la situación era irreversible. Sin embargo, quienes asistían a Jorge insistieron en continuar con las tareas de reanimación. Poco después arribó una segunda unidad médica y, tras varios minutos de trabajo, el hombre recuperó el pulso y fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque.

Durante su internación atravesó dos paros cardíacos y debió ser sometido a una intervención en la que le colocaron un stent. Semanas después recibió el alta médica y comenzó su recuperación. Fue entonces cuando tomó una decisión especial: encontrar a las personas que actuaron aquel día para agradecerles personalmente.

“Yo les debo la vida. Si ellos no hubieran estado ahí, hoy no estaría acá”, expresó Jorge durante el emotivo encuentro. También aseguró que todo ocurrió por una serie de coincidencias que terminaron siendo decisivas para su supervivencia.

El hombre destacó que la rapidez con la que reaccionaron quienes lo asistieron fue fundamental. “Es una cuestión de minutos. Si se hubieran detenido, no estaría acá”, sostuvo al recordar los dramáticos momentos que vivió antes de perder el conocimiento.

La historia se convirtió en un ejemplo del valor de la capacitación en maniobras de RCP y de la importancia de actuar rápidamente ante una emergencia cardíaca. También dejó una imagen cargada de emoción: el abrazo entre un hombre que volvió a nacer y quienes hicieron todo lo posible para mantenerlo con vida.