Alison Calfunao, la joven neuquina cuya historia conmovió al país tras sufrir graves complicaciones durante una cirugía en junio de 2025, comenzó una colecta solidaria para financiar estudios médicos, medicamentos y tratamientos indispensables para su recuperación.

La iniciativa fue impulsada por el equipo de profesionales que acompaña a Alison, quienes aseguran que las causas judiciales avanzan tanto en el ámbito penal como civil, pero que las respuestas económicas de la principal empresa señalada como responsable siguen siendo insuficientes frente a las necesidades actuales.

Mientras continúa su rehabilitación y las investigaciones por presunta mala praxis avanzan en la Justicia, Alison enfrenta gastos que no pueden esperar. Por ese motivo, se habilitó una campaña abierta a la comunidad para recibir aportes económicos.

Una recuperación que todavía requiere asistencia permanente

Desde su trasplante cardíaco, Alison atraviesa un proceso complejo de recuperación que demanda controles médicos periódicos, medicación especializada y seguimiento constante.

Según explicaron desde su entorno, algunos de esos tratamientos son vitales para sostener su calidad de vida y evitar complicaciones posteriores.

"Los tiempos de la Justicia son más lentos que la urgencia de Alison", expresaron quienes impulsan la campaña, al explicar los motivos de la colecta.

El caso que conmocionó a Neuquén

La historia de Alison Calfunao se hizo pública en junio de 2025, cuando ingresó a la Clínica San Lucas para realizarse una cirugía de ligadura de trompas.

Durante el procedimiento sufrió dos paros cardíacos que provocaron graves daños en su organismo.

Posteriormente fue derivada de urgencia a otros centros médicos, donde una trombosis obligó a los profesionales a realizar la amputación de su pierna derecha por encima de la rodilla.

Su estado continuó agravándose hasta requerir un trasplante urgente de corazón, intervención que finalmente se concretó con éxito en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

La investigación por presunta mala praxis sigue en curso

La familia de Alison presentó denuncias judiciales para determinar responsabilidades por lo ocurrido durante la intervención quirúrgica.

Las acciones legales apuntan principalmente al anestesista que participó del procedimiento original, aunque la investigación continúa abierta para esclarecer toda la cadena de responsabilidades.

En paralelo, también se denunciaron incumplimientos relacionados con prestaciones médicas y cobertura de tratamientos necesarios para la recuperación de la paciente.

¿Cómo colaborar con Alison Calfunao?

La campaña solidaria permanece abierta para quienes deseen realizar aportes económicos.

Alias: alisoncalfunao

CVU: 0000003100023862349418

Titular: Alison Alexis Jofre Calfunao

Desde su entorno remarcaron que cada contribución, independientemente del monto, ayuda a afrontar gastos vinculados a medicamentos, estudios y rehabilitación.

Un caso con impacto más allá de una historia personal

El caso de Alison trascendió el ámbito individual y abrió debates sobre la seguridad de los procedimientos médicos, los mecanismos de control sanitario y la asistencia que reciben los pacientes cuando enfrentan secuelas permanentes tras una intervención.

También expuso las dificultades que muchas familias atraviesan para sostener tratamientos prolongados mientras esperan definiciones judiciales que suelen demorar meses o incluso años.

Por esa razón, la colecta no solo busca cubrir necesidades económicas inmediatas, sino también sostener un proceso de recuperación que continúa más de un año después de los hechos que cambiaron la vida de Alison.