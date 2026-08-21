Un aguantadero utilizado para esconder herramientas, ropa y otros elementos que habrían sido robados a vecinos terminó reducido a escombros en el barrio 2 de Febrero, en un nuevo operativo encabezado por el municipio de Cipolletti que contó con la participación de la Policía de Río Negro. Pero la historia no termina con la demolición: la intención oficial es limpiar el terreno y convertirlo en un espacio recreativo y deportivo para los chicos del sector.

La escena tuvo una postal contundente: una estructura que era señalada como un lugar utilizado por delincuentes dejó de existir. La intervención forma parte del plan de reordenamiento y limpieza urbana impulsado por la gestión del intendente Rodrigo Buteler, que busca recuperar sectores considerados problemáticos y mejorar las condiciones de seguridad en distintos puntos de la ciudad.

Pero hay un dato que le pone números a la estrategia. Desde el inicio de la actual gestión municipal ya fueron demolidas más de 30 estructuras consideradas aguantaderos en diferentes barrios de Cipolletti. Es decir, lo ocurrido en el 2 de Febrero no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una política que apunta a eliminar lugares que puedan ser utilizados como escondites.

En ese sentido, el secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, explicó que después de tirar abajo la estructura comenzarán las tareas de limpieza. El objetivo, según detalló, es dejar el espacio en condiciones y darle un nuevo destino: un lugar recreativo y deportivo para los chicos del barrio. La idea es que donde antes había un lugar señalado como posible refugio para elementos robados, haya un espacio utilizado por los propios vecinos.

Del escondite al lugar de encuentro

Además, desde el Municipio remarcaron que la recuperación del terreno busca impedir que vuelva a utilizarse con la misma finalidad. La lógica es directa: sacar la estructura, limpiar el sector y darle una función concreta para la comunidad, evitando que vuelva a convertirse en un punto abandonado o aprovechado para esconder objetos vinculados con delitos.

La intervención también vuelve a poner sobre la mesa el rol de los vecinos. Las autoridades recordaron que pueden realizar denuncias anónimas cuando detecten lugares que podrían ser utilizados para esconder elementos robados o cometer delitos. Entre los canales mencionados se encuentran Fiscalía, la Central de Emergencias Municipal 109, la Central de Atención al Ciudadano 147 y la propia Municipalidad. Para las situaciones relacionadas con la venta de drogas, además, se encuentra disponible el 0800-333-4124, canal de denuncias del Ministerio de Seguridad de Río Negro.