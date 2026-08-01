Provincia y municipios financiarán una obra clave para potenciar la nueva planta cloacal de Cutral Co y Plaza Huincul

Durante su visita a Cutral Co y Plaza Huincul, el gobernador Rolando Figueroa rubricó, este viernes, el convenio para la ejecución de la obra complementaria a la nueva planta de tratamiento. Lo hizo junto con los intendentes de Cutral Co y Plaza Huincul, Ramón Rioseco y Claudio Larraza, respectivamente.

El convenio establece el compromiso conjunto entre el Gobierno provincial y los municipios para financiar una obra esencial, que complementará la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales, actualmente en ejecución. Esta obra permitirá optimizar el funcionamiento del sistema de saneamiento, fortalecer su capacidad operativa y garantizar una infraestructura acorde a las necesidades de ambas comunidades.

El gobernador Figueroa junto a los intendentes Rioseco y Larraza rubricaron el convenio de saneamiento para ambas ciudades.

“Sumamos potencia a la planta de tratamiento que estamos haciendo en forma conjunta con los dos municipios. Es una inversión y una ampliación muy solicitada por los intendentes. Entre todos estamos construyendo el futuro. Debemos invertir en obras y no en gastos corrientes”, destacó Figueroa.

Mediante el acuerdo, las partes intervinientes declaran de interés mutuo la ejecución de la obra complementaria de “Pozo de Bombeo y Planta de Pretratamiento de Camiones Atmosféricos y Vactor del Sistema de Saneamiento de Cutral Co-Plaza Huincul”, que será financiada conjuntamente por el Gobierno provincial y ambas municipalidades.

El convenio establece que esta nueva infraestructura reviste carácter de obra complementaria y es necesaria e imprescindible para el funcionamiento del Sistema de Saneamiento de Cutral Co y Plaza Huincul.

. El proyecto busca fortalecer el sistema sanitario y responder a una demanda histórica de las dos ciudades.

También se deja establecido que esta obra complementaria, tendrá independencia física y funcional de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, y una vez concluida será operada por los municipios en la forma que los mismos acuerden.

El importe de la obra complementaria es de poco más de 998 millones de pesos. Cabe destacar que el municipio de Cutral Co asume el compromiso de llevar adelante los trámites necesarios para la realización de la obra complementaria, para luego ejecutarla y administrarla conjuntamente con la Provincia y la municipalidad de Plaza Huincul. Para ello, los intervinientes deberán prestar conformidad sobre el Proyecto Ejecutivo Definitivo que presentará el municipio de Cutral Co, como así también lo presupuestado por la empresa.

El acuerdo también establece que las partes asumen el compromiso de afrontar el pago del cien por ciento del monto que sea destinado a la concreción de la obra, incluidas las redeterminaciones de precios. Cada una de las partes abonarán un tercio del valor final de la misma.

Además, se detalló que la obra se construirá dentro del mismo predio de la “Nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Cutral Co-Plaza Huincul”.

Con anterioridad, la Provincia y ambas municipalidades participaron de la firma del Acta Compromiso para la mejora, bienestar y calidad de vida de las dos ciudades, en cuyo marco asumieron el compromiso de impulsar, a través del diálogo y el consenso, las medidas que permitan garantizar el financiamiento y correcta ejecución de obras.

La rúbrica de este compromiso ejemplifica el valor de la regionalización como modelo para la gestión de territorio y la búsqueda de soluciones para las comunidades que habitan en la provincia del Neuquén.

Desde el inicio de esta gestión, la Provincia ejecuta un plan histórico de inversión en infraestructura sanitaria, orientado a revertir un déficit que en esa materia afectaba a diversas localidades.

Con obras y proyectos en marcha en Neuquén capital, Zapala, Cutral Co, Plaza Huincul, Chos Malal, Huinganco, Tricao Malal y Loncopué, el saneamiento se consolida como una política pública prioritaria para mejorar la calidad de vida y proteger el ambiente en todo el territorio neuquino.