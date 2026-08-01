Los vecinos del paraje El Boleadero podrán terminar la escuela Primaria con una nueva propuesta educativa

El convenio de cooperación firmado esta semana entre autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE) y representantes de la comunidad Antiñir-Pilquiñan del paraje El Boleadero, próximo a Los Miches, garantiza la educación de nivel Primario con una propuesta próxima y situada para que sus habitantes cursen o culminen estudios.

La puesta en marcha de la iniciativa, es fruto del acuerdo realizado y estará a cargo del Nucleamiento Educativo N°10 que depende de la dirección de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos (EPJA) del CPE.

El Paraje El Boleadero está ubicado en la Región Alto Neuquén, a unos cuarenta minutos en vehículo desde Andacollo por Ruta Provincial 38; desde esta localidad viajará a diario el docente para acompañar a las y los estudiantes en el cursado de sus estudios primarios.

La demanda se detectó durante visitas a la zona, fruto del diálogo con las autoridades comunitarias. Por ende, el espíritu del proyecto es facilitar a las y los estudiantes para que den inicio o continuidad a su formación, al reducir las limitaciones impuestas por la distancia. Para ello se dispuso que sea el Salón de Usos Múltiples de El Boleadero el espacio en el que se desarrollen las actividades.

Desde la dirección de EPJA explicaron que a través de esta acción la modalidad reafirma su compromiso con la inclusión, el respeto por la interculturalidad y el fortalecimiento de las trayectorias escolares en todo el territorio provincial. En tanto que la articulación interinstitucional derriba barreras geográficas y culturales, garantizando el derecho a la educación pública y gratuita en el corazón de las comunidades.

En términos de la proyección, los equipos de la modalidad esperan que esta iniciativa sea una puerta de entrada a otras propuestas que se ofrecen a poco más de tres kilómetros, en los Miches, y que dependen de la dirección de Formación Profesional y de nivel Secundario.

Este convenio se suma a los más de 30 firmados en toda la provincia durante este año con municipalidades, comunas y bibliotecas para facilitar el acceso educativo de la población. En la zona Confluencia son 20 los compromisos activos, en tanto que en el Norte de la provincia ya se firmaron otros dos, en Zapala son ocho y en la Región de los Lagos hay seis en funcionamiento.