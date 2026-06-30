Tras 30 años de ausencia, la Municipalidad de Neuquén se encargará de construir un jardín maternal en el oeste neuquino, en el predio de Godoy y Novella. Se trata de la quinta institución de este tipo en la ciudad y estará destinada a los hijos e hijas del personal municipal.

Luego de anunciar la novedad, comenzaron los trabajos hace aproximadamente una semana, con las tareas preliminares, movimiento de suelo, replanteos y la ubicación del obrador. “Ya dimos inicio a esta construcción de casi 700 metros cuadrados, así que es una obra muy importante”, señaló Mariel Bruno, secretaria de Infraestructura.

El edificio contará con seis aulas equipadas para distintas edades. “Por supuesto, cada sala tendrá su propio grupo sanitario. El rango va desde lactantes hasta los 4 años, así que todas las instalaciones están preparadas para esta franja etaria”, afirmó la funcionaria.

La distribución de los sectores

Además del sector pedagógico, el establecimiento tendrá áreas de uso común y un espacio pensado para los días de bajas temperaturas. “Cuenta con su parte de administración, cocina, núcleo sanitario para docentes y un patio exterior.

"Estas seis aulas van a estar unidas por una galería semicubierta que va a permitir, en la época de mucho frío, tener un lugar protegido a la salida de los salones para que los niños realicen sus actividades recreativas bajo techo”, explicó Bruno.

La localización exacta del nuevo edificio es en el área norte del predio municipal del oeste, con acceso sobre la calle 1° de Mayo.

Cómo se ubicarán las aulas

Respecto a la distribución de las instalaciones, detalló que el ala Norte albergará las aulas para lactantes, de 1, 2 y 3 años, y un salón para actividades especiales. Cada una de ellas estará equipada con sanitarios, sector de cambiadores y pileta para la limpieza de insumos.

En tanto, el sector oeste de la construcción estará destinado a la administración y a las tareas complementarias, incluyendo comedor, cocina, sala de profesores y un Salón de Usos Múltiples. Por otro lado, la disposición de ambas alas encerrará un patio recreativo con arenero y juegos didácticos.

La necesidad de un jardín para hijos de empleados municipales

El nuevo jardín, al igual que los otros cuatro existentes, es administrado y depende exclusivamente del municipio. “La matrícula de los hijos de empleados municipales prácticamente se ha duplicado, al revés de lo que sucede en otros sectores. Hoy contiene a unos 170 niños, por lo que los espacios actuales ya no daban abasto para cubrir la demanda”, sostuvo la secretaria.

En ese marco, la funcionaria repasó la historia de los jardines maternales municipales: “El jardín Eva Perón, en Candelaria al 300, se construyó en el año 1966; el Eluney, ubicado en Belgrano al 1600, es de 1992; el Mariano Moreno, en Pelagatti 144, se inauguró en 1993; y el de Belén, en Lanín 455, fue el último que se hizo, en el año 1994”.