¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
AUDITORÍAS INTERNAS

Tolerancia cero: Salud de Neuquén detectó irregularidades, apartó a una funcionaria e inició acciones legales

Durante una serie de controles se detectaron irregularidades en la tramitación de pagos en el área de Recupero Financiero. Se establecieron formalmente los mecanismos legales para garantizar la devolución del dinero afectado, resguardando así el patrimonio del Estado.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Miércoles, 10 de junio de 2026 a las 13:21
PUBLICIDAD

El Ministerio de Salud de Neuquén realiza de manera habitual y periódica auditorias de control en todas las áreas de la cartera. Durante uno de esos controles se detectaron irregularidades en la tramitación de pagos en el área de Recupero Financiero.

Como medida inmediata, la persona a cargo del área fue apartada de su cargo. Asimismo, se han establecido formalmente los mecanismos legales necesarios para garantizar la devolución del dinero afectado, resguardando así el patrimonio del Estado.

La investigación continúa abierta y en pleno desarrollo, con el fin de detectar y sancionar eventuales nuevas irregularidades de este tipo.

Desde la Subsecretaría de Administración Sanitaria se emitió además una disposición que refuerza los mecanismos de auditoría en todo el ministerio, sumándose a los controles existentes que permitieron detectar estas irregularidades.

El Gobierno Neuquén tiene un compromiso inquebrantable con la transparencia y el control estricto de los fondos públicos. Y, al igual que el resto de la administración pública, el Ministerio de Salud tiene tolerancia cero frente a este tipo de conductas, involucren a quien involucren en todos los estamentos administrativos.

Al concluir los procedimientos en curso se actuará de forma inmediata con todas las medidas administrativas -sumarios- y judiciales que correspondan contra cada uno de los responsables.


 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD