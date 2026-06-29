El Gobierno de Neuquén continúa con su política de tolerancia cero contra los ñoquis y corruptos en la Administración Pública. En este sentido exoneró a un agente de la Subsecretaría de Familia; y también cesanteó a un cabo policial con un historial de indisciplinas reiteradas. Ambos casos se suman a una lista de despidos bajo la gestión de Rolando Figueroa.

Manuel Joaquín Valdez Salmoni, integrante de la planta permanente de la Subsecretaría de Familia, fue exonerado por negligencia en el cuidado de un joven con discapacidad en el Hogar Ayelén de Neuquén. Los hechos ocurrieron entre julio de 2022 y mayo de 2024.

El expediente disciplinario reconstruye un patrón de abandono sostenido. Varios agentes del dispositivo y la referente del hogar coincidieron en que Valdez Salmoni no medicaba correctamente al joven bajo su responsabilidad, no cocinaba, no lo bañaba, no lo cambiaba de ropa y no ordenaba su habitación.

Además, faltaba sin aviso a la guardia, se llevaba mercadería del establecimiento, lavaba su propia ropa en el dispositivo, salía durante su turno y se apropiaba de prendas de vestir.

El acusado no quiso declarar durante el proceso. Los auditores consideraron que las conductas descriptas configuran "un actuar negligente y reprochable", que además "demuestra clara indignidad moral" en un área crítica del Estado donde el agente operaba como representante directo frente a una persona en situación de extrema vulnerabilidad. La única sanción viable, según el expediente, era la exoneración: una medida caracterizada como más dura que el procedimiento habitual.

Por su parte, el ahora excabo Denis Martín Novoa, del Cuerpo de Seguridad de la Policía de Neuquén, acumuló 93 días de arresto policial por indisciplinas cometidas entre el 21 de junio y el 12 de noviembre de 2024. La normativa indica que superar los 60 días de arresto en el lapso de un año es causal directa de cesantía.

La situación de Novoa podría agravarse aún más según el resultado de una causa judicial iniciada bajo la carátula de falsedad en certificado médico, en la que interviene la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Neuquén. La sanción administrativa quedó firme, pero el proceso penal podría sumar consecuencias adicionales para la persona involucrada.





