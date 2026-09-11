La Provincia de Neuquén abrió la licitación para construir el primer natatorio olímpico de la provincia, una obra largamente esperada por la comunidad deportiva. El complejo estará ubicado en la Ciudad Deportiva de Neuquén capital y buscará mejorar las condiciones de entrenamiento y competencia para los nadadores, además de ampliar el acceso de la población a la actividad.

El proyecto, denominado “Nuevo Natatorio Olímpico, Neuquén Capital. Provincia del Neuquén. Plan Neuquén Vive”, cuenta con un presupuesto oficial de $53.260.895.544, calculado a valores de junio de 2026, y tendrá un plazo de ejecución de 720 días corridos desde la firma del acta de inicio.

El complejo también tendrá una pileta semiolímpica para desarrollar actividades en simultáneo.

El complejo contará con una pileta olímpica de 50 metros de largo por 25 de ancho y ocho andariveles, además de una pileta semiolímpica de 25 por 12,50 metros. Ambas permitirán desarrollar actividades de manera simultánea y estarán acompañadas por sectores para deportistas, áreas técnicas y espacios destinados al público.

La obra responde a una demanda histórica de la comunidad deportiva neuquina y permitirá que los nadadores que representan a la provincia puedan entrenar y competir sin tener que trasladarse a otras jurisdicciones para acceder a una infraestructura de características olímpicas. También se prevé que el espacio favorezca la formación de nuevas generaciones y la práctica recreativa.

El proyecto busca potenciar la natación y permitir que Neuquén sea sede de competencias deportivas de relevancia.

El gobernador Rolando Figueroa había anunciado el proyecto el 1° de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, y posteriormente confirmó el inicio del proceso licitatorio durante la primera Expo Deportes Neuquén. La iniciativa forma parte de una política de fortalecimiento de la infraestructura deportiva que también contempla nuevas piletas de menores dimensiones en otras regiones de la provincia.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 14 de octubre de 2026 a las 10, mientras que la apertura de los sobres se realizará ese mismo día a las 13. El proyecto se integra al Plan Neuquén Vive, que contempla nuevas obras deportivas y centros comunitarios en distintas localidades.