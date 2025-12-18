La Fiscalía de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de Neuquén solicitó formalmente al Ministerio de Salud de la provincia una serie de informes detallados en el marco de la investigación por las dos muertes registradas en los últimos días (dos varones de 23 y 53 años) y un tercer caso grave (29 años), presuntamente vinculados al consumo de cocaína adulterada en la capital neuquina.

El pedido apunta a reunir información clave para avanzar en la investigación judicial y comprender el alcance sanitario del episodio. En concreto, la fiscalía requirió datos sobre los casos en los que se haya detectado o sospechado adulteración de sustancias estupefacientes, las identidades de las personas afectadas, los hospitales donde fueron atendidas, la nómina del personal médico interviniente, así como los estudios realizados, la sintomatología presentada y el grado de corroboración existente respecto de la posible adulteración de la droga.

La solicitud se da en un contexto de máxima preocupación luego de que, en apenas cinco días, dos personas murieran tras consumir cocaína y una tercera permaneciera internada en terapia intensiva, con un cuadro clínico grave y síntomas que no coinciden con los habituales asociados a esa sustancia.

Síntomas atípicos y alerta sanitaria

Los casos encendieron las alarmas del sistema de salud debido a la aparición de síntomas inusuales, lo que llevó a los equipos médicos a sospechar que la cocaína podría estar mezclada con otras sustancias altamente peligrosas. Esta situación derivó en una alerta sanitaria y en la activación de mecanismos de investigación interinstitucional.

Desde el sistema público de salud se emitió una advertencia urgente a la población, recomendando evitar el consumo ante la posibilidad de que continúe en circulación una partida de droga adulterada. También se solicitó que cualquier persona que haya consumido cocaína y presente síntomas atípicos acuda de inmediato a un hospital o centro de salud, ya que la atención temprana puede resultar decisiva.

Investigación en curso y alerta nacional

El caso ya fue notificado al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) sobre nuevas sustancias psicoactivas, lo que permite ampliar el monitoreo a nivel regional y nacional para prevenir nuevos episodios.

Mientras tanto, la Fiscalía de Narcocriminalidad avanza en la recolección de información sanitaria y pericial para determinar el origen de la sustancia, su composición y los posibles puntos de distribución en Neuquén y zonas aledañas.

Las muertes registradas y el paciente que continúa internado en estado crítico vuelven a exponer el impacto letal del narcotráfico, especialmente cuando introduce drogas adulteradas en el mercado ilegal, con consecuencias irreversibles para la salud y la vida de las personas.