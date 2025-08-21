El Ministerio de Salud de la Nación anunció oficialmente el listado definitivo de ingresantes a las residencias médicas correspondientes al año 2025, disponible en su sitio web oficial. Este año, se introdujo un plus de 5 puntos para quienes completaron su carrera en universidades argentinas, con el objetivo de equilibrar las diferencias en el cálculo del promedio académico entre instituciones nacionales y extranjeras.

Según la Resolución 1164/2025, este adicional busca corregir las inequidades históricas que afectaban a los aspirantes con formación en el país. El orden de mérito final, que determina el acceso a las residencias, ya puede consultarse en el portal oficial: https://www.argentina.gob.ar/salud/residencias/ingreso/concurso-unificado/orden-de-merito-y-adjudicaciones.

El proceso de adjudicación de cargos está programado para realizarse entre el 25 y el 29 de agosto, mientras que las residencias comenzarán a partir del 1° de septiembre, tal como estaba previsto en el calendario oficial.

Un cambio importante para esta convocatoria es la introducción de dos modalidades de contratación para los residentes: la Beca Institución y la Beca Ministerio, ambas financiadas por el Estado nacional.

Quienes opten por la Beca Institución serán contratados directamente por el establecimiento donde realicen su residencia. En este caso, percibirán el monto íntegro de la beca sin descuentos y podrán acceder a bonificaciones adicionales que ofrezca la institución. Además, el seguro contra accidentes y el seguro de salud estarán cubiertos por la institución.

Por otro lado, los residentes que elijan la Beca Ministerio recibirán sus ingresos con los descuentos correspondientes al régimen previsional y serán incorporados a la Obra Social de los Trabajadores del Estado nacional. Sin embargo, no tendrán acceso a bonos otorgados por la institución y el seguro contra accidentes deberá ser cubierto por el establecimiento.

El Ministerio aclaró que los residentes que comenzaron su formación en años anteriores también tienen la posibilidad de cambiar de modalidad si así lo desean, aunque quienes decidan mantener la opción actual no sufrirán modificaciones en sus condiciones ni beneficios.

La cartera sanitaria destacó que la formación de posgrado en servicios es un pilar estratégico para fortalecer la especialización profesional y que cada médico tiene el derecho de elegir libremente la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades para transitar esta etapa.