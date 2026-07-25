En medio del intenso frío y las nevadas que han afectado a distintas localidades de la Patagonia, un gesto de un trabajador petrolero generó gran repercusión en las redes sociales: detuvo su marcha para ayudar a una oveja que no podía moverse por la gran acumulación de nieve.

Luciano Alejandro Grillo nació hace 47 años en Comodoro Rivadavia. Desde los 21 años trabaja en la industria petrolera y hacia 2010 se radicó en la localidad de Rada Tilly.



Se desempeña como supervisor de mantenimiento en una operadora del Golfo San Jorge y en una entrevista con Mejor Informado relató cómo fue el heroico rescate de la oveja atrapada en la nieve.

"Lo que se puede ver en el video es un camino secundario, una camino de estancia que a veces usamos para acortar camino. Se encuentra en dirección a lo que se conoce como el yacimiento Meseta 14. Estará a unos 150 kilómetros en diagonal a comodoro (Rivadavia)", describió en diálogo telefónico con este portal.

Grillo pasaba por el lugar y vio a una oveja que había quedado atascada en medio de la nieve. Lejos de mirar para otro lado, ni pensar en el tobillo recientemente operado a raíz de varias lesiones producidas en partidos de fútbol, decidió ayudarla. "Parece que alguien había dejado la tranquera abierta y la oveja quedó como enganchada en el guardaganado. Como tienen las patas traseras en forma de 'v', tuve que correrla un poco para atrás", describió.

De manera cuidadosa, con dedicación y paciencia, Grillo logró liberar a la oveja. Sin ninguna lesión aparente, el animal pudo continuar su curso con total normalidad.

Luego de haber liberado a la oveja de la nieve y asegurarse que estaba fuera de peligro, el trabajador petrolero continuó con su rutina. Las redes sociales hicieron lo suyo y el video se volvió viral.

En los distintos posteos de distintos medios comodorenses hubo un sinfín de comentarios que celebraban la actitud de grillo. "Necesitamos más gente como vos"; "No sé cómo te llamás, pero sos un crack"; Lo más lindo que vi hoy". Y tienen razón.