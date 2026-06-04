Catriel tendrá cortes programados de energía este viernes 5 y sábado 6 de junio, debido a trabajos solicitados por la Administración Provincial de Energía de La Pampa (APELP) en la Estación Transformadora Los Divisaderos. Las tareas forman parte de una intervención técnica destinada a mejorar la calidad del servicio eléctrico, disminuir perturbaciones por fallas dieléctricas y reducir la recurrencia de cortes en la región.

Este viernes 5 se realizará un corte de aproximadamente media hora entre las 12 y las 14 horas, necesario para desarmar la isla eléctrica y energizar desde la red de Transporte Troncal. En esa misma jornada, Transcomahue aprovechará la ventana operativa de cuatro horas para efectuar poda sobre la Línea de Alta Tensión 132 kV Medanito–Los Divisaderos.

El sábado 6, el corte será más extenso. Habrá restricciones entre las 8 y las 14 horas. Las tareas están vinculadas al cambio del interruptor del TP1 por parte de APELP. Ese día no se realizarán tareas de poda. Las acciones incluyen el reemplazo de interruptores de 132 kV en los campos de salida Medanito, Casa de Piedra y del transformador TP1, infraestructura clave para el abastecimiento eléctrico de Catriel.

Se solicitó a vecinos, comercios e instituciones tomar las previsiones necesarias durante los horarios informados, dado que las tareas implican cortes programados y ajustes técnicos en distintos sectores. La intervención, coordinada por personal especializado, busca fortalecer el sistema eléctrico mediante la renovación de equipos y la optimización de redes, con el objetivo de garantizar un servicio más seguro y confiable para la comunidad y reducir la posibilidad de interrupciones imprevistas en el futuro.