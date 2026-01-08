¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 08 de Enero, Neuquén, Argentina
SIN SERVICIO

Catriel sin luz: caída de columna de alta tensión dejó a la ciudad sin servicio eléctrico

Desde la madrugada de este jueves permanece sin servicio eléctrico por la caída de una estructura en el sistema de 132 kV. Transcomahue despliega un operativo de emergencia con personal y grúas para restituir el suministro

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 08 de enero de 2026 a las 09:55
Desde la madrugada, Catriel está sin electricidad

En la madrugada de este jueves, alrededor de la 1 de la mañana, la ciudad de Catriel y sectores aledaños quedaron sin servicio eléctrico debido a la caída de una columna de alta tensión en el sistema de 132 kV, en el tramo Medanitos-Divisaderos operado por la empresa transportista estatal Transcomahue.  La situación generó un corte total de energía en plena temporada estival, obligando a desplegar un operativo de emergencia de alta complejidad.

Desde la transportista se informó que se trasladó personal especializado, grúas, materiales y equipamiento desde distintas ciudades para ejecutar tareas intensivas que incluyen el armado de columnas provisorias y la reconstrucción del tramo afectado. Los trabajos se desarrollan durante toda la jornada bajo condiciones de altas temperaturas, con un importante despliegue de recursos humanos y técnicos. “Lamentamos que la comunidad de Catriel y zonas aledañas deba padecer cortes prolongados, y queremos transmitir que se está trabajando con el máximo esfuerzo posible para restituir el servicio a la mayor brevedad”, señalaron desde Transcomahue. Además, se aclaró que durante el mediodía se brindará una actualización con mayor precisión sobre los tiempos de reposición.

Si bien el inconveniente es ajeno a la distribuidora eléctrica EDERSA, la empresa anunció que pondrá a disposición equipos de ingenieros, analistas y personal operativo para colaborar en la reposición del servicio.

La caída de la estructura se produjo por razones que aún se encuentran bajo evaluación, y el hecho generó preocupación en la comunidad, que desde primeras horas de la mañana se mantiene sin suministro eléctrico. El episodio se suma a otras contingencias recientes en el sistema de transporte de energía, lo que refuerza la necesidad de mantenimiento preventivo y refuerzo de infraestructura para garantizar la estabilidad del servicio en la región.

 

