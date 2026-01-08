En la madrugada de este jueves, alrededor de la 1 de la mañana, la ciudad de Catriel y sectores aledaños quedaron sin servicio eléctrico debido a la caída de una columna de alta tensión en el sistema de 132 kV, en el tramo Medanitos-Divisaderos operado por la empresa transportista estatal Transcomahue. La situación generó un corte total de energía en plena temporada estival, obligando a desplegar un operativo de emergencia de alta complejidad.

Desde la transportista se informó que se trasladó personal especializado, grúas, materiales y equipamiento desde distintas ciudades para ejecutar tareas intensivas que incluyen el armado de columnas provisorias y la reconstrucción del tramo afectado. Los trabajos se desarrollan durante toda la jornada bajo condiciones de altas temperaturas, con un importante despliegue de recursos humanos y técnicos. “Lamentamos que la comunidad de Catriel y zonas aledañas deba padecer cortes prolongados, y queremos transmitir que se está trabajando con el máximo esfuerzo posible para restituir el servicio a la mayor brevedad”, señalaron desde Transcomahue. Además, se aclaró que durante el mediodía se brindará una actualización con mayor precisión sobre los tiempos de reposición.

Si bien el inconveniente es ajeno a la distribuidora eléctrica EDERSA, la empresa anunció que pondrá a disposición equipos de ingenieros, analistas y personal operativo para colaborar en la reposición del servicio.

La caída de la estructura se produjo por razones que aún se encuentran bajo evaluación, y el hecho generó preocupación en la comunidad, que desde primeras horas de la mañana se mantiene sin suministro eléctrico. El episodio se suma a otras contingencias recientes en el sistema de transporte de energía, lo que refuerza la necesidad de mantenimiento preventivo y refuerzo de infraestructura para garantizar la estabilidad del servicio en la región.