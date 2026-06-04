Con una puesta en escena que combinó imágenes, sabores y experiencias representativas de toda la geografía provincial, Río Negro lanzó oficialmente su temporada de invierno en Buenos Aires y mostró su amplia oferta turística para los próximos meses. El evento estuvo encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente de Bariloche, Walter Cortés, quienes estuvieron acompañados por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

La presentación buscó reflejar la diversidad de los destinos rionegrinos, integrando en una misma propuesta la cordillera, la estepa, los valles productivos y el mar. El objetivo fue posicionar a la provincia como una de las principales opciones turísticas del país durante la temporada invernal y reforzar la promoción de sus múltiples atractivos.

Durante el encuentro, Weretilneck destacó la importancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para fortalecer la actividad turística. El mandatario remarcó que Río Negro cuenta actualmente con una conectividad aérea cada vez más sólida, tanto en vuelos nacionales como internacionales, lo que facilita la llegada de visitantes a los distintos destinos provinciales.

"Existe una muy buena interacción entre el sector privado y el sector público, con una conectividad aérea muy importante en el plano nacional e internacional", sostuvo el gobernador. Además, valoró el trabajo conjunto entre Nación, la provincia, los municipios y los empresarios vinculados al turismo. "Hay una relación muy valiosa entre todos los actores. Es una alianza estratégica que nos permite seguir creciendo", afirmó.

Weretilneck también señaló que Río Negro mantiene un importante movimiento turístico durante gran parte del año y aseguró que la provincia se prepara para recibir a miles de visitantes durante el invierno. "Los vamos a recibir con buenos precios y una muy buena propuesta", expresó, al tiempo que destacó el esfuerzo realizado para sostener la competitividad de los destinos rionegrinos.

Por su parte, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, se mostró optimista respecto al inicio de la temporada de nieve y anticipó que las condiciones climáticas podrían favorecer la actividad en los próximos días. "Calculamos que en una semana más va a nevar", indicó, invitando a los turistas de todo el país a elegir la ciudad para disfrutar de sus vacaciones de invierno.

El jefe comunal destacó además que el turismo constituye uno de los principales motores económicos de Bariloche y una fuente fundamental de empleo para miles de familias. "El turismo es promoción, es trabajo. Hay que lograr que el turista se sienta bien", afirmó. Finalmente, aseguró que desde el municipio se trabaja en conjunto con la provincia para garantizar una experiencia de calidad a quienes visiten la ciudad durante la temporada. "Le ponemos todas las ganas y el esfuerzo para que salga muy bien", concluyó.