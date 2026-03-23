Un trágico accidente en la Ruta Nacional 5 terminó con la vida de un médico de 36 años oriundo de Bariloche, que murió en el acto tras un violento choque entre su auto y un camión en el partido bonaerense. La víctima fue identificada como Adriano Rodrigo Fabbricotti, un profesional joven, con una carrera en ascenso y un fuerte compromiso con la medicina.

El siniestro ocurrió en horario nocturno, en un tramo recto de la ruta, cuando el Honda Fit gris que conducía Fabbricotti impactó de manera lateral contra un camión Mercedes Benz Axor que circulaba en sentido contrario. El transporte de cargas llevaba un tráiler con encomiendas y, tras el choque, ambos vehículos terminaron fuera de la calzada, en la zona de préstamo.

Pero detrás del impacto hay una historia que golpea aún más fuerte. Fabbricotti se había formado en la Universidad de Buenos Aires y había elegido Bariloche como su hogar desde 2021. Recientemente había finalizado su residencia en Medicina Interna en el Sanatorio San Carlos, donde dejó una huella profunda entre colegas y pacientes.

Quienes lo conocieron lo describen como un profesional apasionado, comprometido y cercano. Amaba la docencia, la fotografía y el animé, y había cumplido uno de sus sueños más grandes: viajar a Japón. Su muerte no solo deja un vacío en el ámbito de la salud, sino también en una comunidad que lo adoptó y lo valoraba.

Desde el sanatorio expresaron su dolor con un mensaje cargado de emoción: recordaron su calidez, su generosidad y su forma de vivir la medicina con entrega total. “La residencia no será la misma sin él”, señalaron.

La Causa

Según informó el comisario mayor Miguel Ángel Costa, jefe de la Policía Vial II con sede en Chivilcoy, las circunstancias del impacto aún están bajo investigación. Lo que sí está claro es la violencia del choque: el médico murió en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas, mientras que el camionero, de 31 años y domiciliado en Posadas, resultó ileso.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la U.F.I. N° 3 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del Dr. Lataro. Durante varias horas, personal trabajó en la zona para retirar los vehículos siniestrados y se pidió a los conductores circular con extrema precaución.