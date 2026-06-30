Un productor de cebollas transfirió por error tres millones de pesos a la cuenta de Mercado Pago de otra persona cuando intentaba pagar insumos agrícolas. Pese a reclamar en reiteradas oportunidades la devolución del dinero, no obtuvo respuesta y finalmente fue bloqueado en WhatsApp. El conflicto llegó al Juzgado de Paz de General Conesa, donde se presentó una demanda a través del procedimiento de menor cuantía.

En la audiencia, el demandado reconoció haber recibido el dinero, pero explicó que lo había gastado inmediatamente después de acreditarse en su cuenta. Ante esa situación, solicitó un cuarto intermedio para reunir parte del monto y elaborar una propuesta de pago. Días más tarde, las partes volvieron a reunirse y alcanzaron un acuerdo. La deuda quedó fijada en 3.370.000 pesos, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios.

En el mismo acto, el demandado entregó 500.000 pesos en efectivo y se comprometió a abonar el resto en seis cuotas consecutivas, con la posibilidad de adelantar pagos si contara con recursos. Los desembolsos deberán realizarse en el Juzgado de Paz de General Conesa.

La jueza de Paz consideró que el convenio reflejaba la voluntad de ambas partes y que no afectaba el orden público. En consecuencia, homologó el acuerdo y dejó establecido el cronograma de pagos que permitirá cancelar la deuda originada por la transferencia realizada por error.

El caso expone la vulnerabilidad de las operaciones digitales y la importancia de acudir a la Justicia para resolver conflictos derivados de transferencias electrónicas.