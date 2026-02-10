La avenida Mosconi ya entró en obra y durante un año completo será escenario de una intervención que cambiará su estructura desde Linares hasta Gatica. El impacto no será solo vial: la obra incluye infraestructura pluvioaluvional de gran escala y una nueva configuración urbana.

Frente a ese desafío, el gabinete de Mariano Gaido definió un esquema de acompañamiento permanente para los frentistas, con presencia territorial sostenida y ajustes operativos a medida que avance el cronograma.

Reuniones previas y seguimiento semanal

Antes del inicio formal de los trabajos, el Municipio convocó a comerciantes, vecinos y empresas para presentar el proyecto completo. A partir de esas reuniones surgieron planteos vinculados al acceso a viviendas, la logística comercial y el movimiento diario.

El esquema no quedó solo en encuentros informativos. Según explicó Gastón Contardi, coordinador de Gestión Económica de la Municipalidad de Neuquén, en diálogo con AM550:

“El intendente ordenó que todos los funcionarios de primera línea que trabajen directamente en la avenida Mosconi mantengan contacto permanente con comerciantes, empresarios y frentistas durante la obra”, confirmó.

Ese contacto ya comenzó y continuará semana a semana. El equipo municipal recorre el tramo intervenido para coordinar situaciones puntuales que puedan surgir en cada cuadra.

Estacionamiento garantizado y rotación para sostener ventas

Uno de los ejes centrales es evitar que la obra paralice la actividad comercial. Por eso se definieron esquemas dinámicos de estacionamiento y alternativas de carga y descarga que se irán ajustando según la etapa de trabajo.

Contardi detalló que “los frentistas van a tener estacionamiento todo el tiempo porque la primera parte de la obra es sobre la actual avenida Mosconi, y las colectoras van a tener estacionamiento”. Además, en sectores específicos se aplicará estacionamiento de corta duración para favorecer la rotación.

La logística también contempla que cuando se intervenga una colectora o una transversal, se habiliten calles alternativas cercanas. El área de Tránsito acompañará cada modificación con señalización y presencia en el lugar.

Cambios en el tránsito y trabajo las 24 horas

La obra avanzará por etapas. Primero se trabajará sobre la traza principal, donde se pondrá a nivel la avenida y se ejecutará la infraestructura central. Luego se desarrollarán colectoras, veredas, espacios verdes y sectores de estacionamiento.

Habrá interrupciones temporales en calles norte-sur y sobrecarga en arterias laterales.

“Va s ser un año complicado, esto hay que decirlo, desde el punto de vista del tránsito, para quienes nos trasladamos de norte a sur y de sur a norte”, señaló Contardi.

Los trabajos serán continuos. Durante la noche se priorizará el traslado de materiales para reducir molestias. Las líneas de colectivo, en tanto, circularán por colectoras o por una cuadra alternativa, sin demasiados cambios estructurales en los recorridos.

Una configuración definitiva que cambia la ciudad

Más allá del impacto diario, el proyecto apunta a una transformación integral del corredor. La nueva avenida permitirá mejorar la circulación transversal y longitudinal y sumar infraestructura clave ante lluvias intensas.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, explicó que “en la configuración definitiva se podrá cruzar en el 100% de las calles” y precisó que el diseño incluirá “10 carriles: cuatro de circulación por lado más dos de estacionamiento”.

Con la traza ya intervenida y un año de trabajo por delante, el desafío será atravesar esta etapa con información permanente y ajustes constantes, mientras la ciudad avanza hacia una de las obras más complejas de su historia reciente.