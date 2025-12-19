Este viernes, un incidente con el Tren del Valle generó un gran caos vehicular en el cruce de Eduardo O’Connor y avenida Mosconi. El tren, que había partido a las 12:40 desde la estación ubicada en el centro de la ciudad con destino al aeropuerto de Neuquén, se detuvo por una falla mecánica cerca de la 13, quedando varado sobre el paso a nivel. Este desperfecto paralizó el tráfico en una de las zonas más transitadas de la ciudad durante más de una hora, afectando a cientos de conductores.

La situación generó un importante desvío del tránsito, con los vehículos siendo redirigidos por las colectoras lindantes mientras los operarios trabajaban para reparar el desperfecto.

La interrupción del paso vehicular generó demoras y desconcierto entre los conductores, quienes se vieron obligados a tomar rutas alternativas para evitar el congestionamiento en el cruce afectado.

El servicio fue reparado alrededor de las 14:15, permitiendo finalmente que el tren reanudara su recorrido, aunque el daño ya había sido hecho en términos de tráfico vehicular.