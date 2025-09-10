Recuperan la moto de los jóvenes que murieron ahogados en un canal de riego en Godoy

La Policía de Río Negro logró recuperar una motocicleta Honda Titán azul que pertenecía a Milton García y Santiago Obreque, los dos hombres que murieron ahogados el fin de semana en un canal de riego de Godoy. El hallazgo se produjo tras una intensa investigación llevada adelante por la Brigada de Investigaciones, que permitió identificar que el vehículo había desaparecido de la escena del hecho. La imagen de la moto comenzó a circular en redes sociales, lo que generó presión pública y derivó en que un trabajador rural se presentara voluntariamente en la Comisaría 16° de Ingeniero Huergo.

Según su testimonio, el hombre encontró la moto abandonada a la orilla del canal en la zona de Tres Puentes, en el límite entre Huergo y Godoy. Decidió trasladarla en su vehículo particular hasta su domicilio y la guardó, sin dar aviso inmediato a las autoridades. Al tomar conocimiento de la investigación en curso, se presentó ante la Policía y entregó el rodado. La Brigada dispuso las diligencias correspondientes para resguardar el vehículo y sumarlo a la causa judicial que busca esclarecer la cronología de los hechos.

La recuperación de la motocicleta es considerada un elemento clave para reconstruir los últimos movimientos de las víctimas y despejar dudas sobre lo ocurrido. La autopsia confirmó que los cuerpos no presentaban signos de criminalidad, lo que refuerza la hipótesis de un accidente. Sin embargo, la desaparición del vehículo había generado inquietud en la comunidad y en los investigadores, que ahora podrán avanzar con mayor precisión en el análisis de la escena.

La autopsia reveló que Milton David García y Santiago Obreque no presentaban signos de criminalidad

Desde la Policía se destacó la importancia del trabajo coordinado entre distintas áreas, que permitió obtener resultados concretos en una causa sensible. “La presión investigativa y el seguimiento territorial fueron fundamentales para recuperar un bien que puede aportar información valiosa”, señalaron fuentes oficiales. El caso generó conmoción en la región, y se espera que en los próximos días se incorporen nuevos elementos a la causa.

La motocicleta quedó bajo custodia policial y será sometida a peritajes técnicos. Mientras tanto, la investigación continúa con entrevistas, análisis de registros y reconstrucción de trayectos. Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para aportar datos que puedan contribuir al esclarecimiento del hecho, y agradecieron la colaboración del ciudadano que entregó el vehículo de manera voluntaria.

-