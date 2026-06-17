De qué se trata el proyecto que presentó la Provincia para financiar la agroindustria

Con el objetivo de consolidar un modelo de desarrollo basado en la diversificación económica, el agregado de valor y la generación de empleo, el Gobierno neuquino presentó “Neuquén Productivo”, un conjunto de políticas públicas orientadas a incentivar nuevas inversiones, fortalecer la producción primaria, el empresariado local y agroindustrial, mejorar la competitividad y acompañar a los productores frente a contingencias climáticas. La iniciativa articula instrumentos de promoción de inversiones, financiamiento, infraestructura, incentivos fiscales y asistencia técnica, con una mirada integral que busca generar oportunidades en todas las regiones de la Provincia.

Durante la presentación, el gobernador Rolando Figueroa destacó el esfuerzo realizado para sanear las cuentas públicas como paso necesario para asistir al sector productivo. “Cuando asumimos, nos encontramos con una provincia donde la deuda pública representaba el 83% de nuestros ingresos en un año. Trabajamos para incrementar nuestros ingresos y reducir la deuda que heredamos, y hoy nos consolidamos como la provincia con mayor autonomía financiera del país”, aseguró el mandatario.

En este sentido, Figueroa explicó que el ordenamiento del Estado y la defensa de los recursos neuquinos son la base para acompañar a la producción. Entre los ejes centrales se destacó el programa Invierta Neuquén, el régimen creado por la Ley Provincial 3502 que promueve proyectos productivos mediante beneficios fiscales y financieros para sectores estratégicos como la agroindustria, el turismo, la energía, la economía del conocimiento, la infraestructura, la salud y los parques industriales.

La herramienta ya cuenta con 107 empresas adheridas y más de 100 proyectos de inversión en evaluación, consolidándose como uno de los principales motores para atraer inversiones privadas y fortalecer el desarrollo sustentable de la Provincia.

Otro de los anuncios estuvo vinculado al fortalecimiento del financiamiento para el sector agropecuario. A través del Banco Provincia del Neuquén (BPN), el IADEP y el Centro PyME-ADENEU se mantienen líneas destinadas a capital de trabajo, compra de maquinaria, infraestructura productiva y modernización tecnológica, con tasas preferenciales, períodos de gracia y condiciones adaptadas a cada ciclo productivo. En materia de diversificación productiva también se destacó el programa Más Pymes, Más Futuro, financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya permitió asistir a 151 micro, pequeñas y medianas empresas neuquinas con inversiones por US$21 millones, destinadas a innovación tecnológica, inversiones verdes y ampliación de capacidades productivas.

La presentación incluyó además un balance del Plan Provincial de Mitigación de Impactos por Sequía, implementado para sostener la actividad agropecuaria frente al déficit hídrico. El programa otorgó 542 créditos por más de $2.351 millones, financió 158 proyectos de infraestructura hídrica, alcanzó a 1.436 beneficiarios directos y movilizó más de $2.500 millones para preservar la producción y fortalecer la resiliencia del sector.

Como complemento, el Gobierno provincial continúa ejecutando el Programa de Incentivo al Uso Racional y Eficiente de la Energía, que subsidia el 30% del costo de suministro eléctrico para usuarios agroindustriales abastecidos por el EPEN. Durante 2026 la herramienta alcanza a 83 productores y empresas, con un presupuesto asignado de $4.679 millones, contribuyendo a reducir costos productivos y promover el agregado de valor en origen.

Finalmente, se repasaron los avances de los regímenes de incentivo a las inversiones. En el caso del RIGI, Neuquén concentra alrededor de 62.400 millones de dólares en proyectos, equivalente a casi el 47% del total nacional presentado bajo ese esquema. En paralelo, el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) amplía el acceso a beneficios para proyectos de entre 150.000 y nueve millones de dólares.

Al respecto de estas herramientas, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, instó a los presentes a interiorizarse para sumar ventajas competitivas. Además, brindó detalles sobre las inyecciones de fondos directos al sector que ejecutará la provincia de aquí a octubre y precisó que se destinarán 1.680 millones de pesos como resarcimiento por daños de granizo, además de ejecutar los aportes por el programa de refugios, el premio estímulo a la fruticultura, el premio a la horticultura y el incentivo ganadero.

“En total estamos hablando de dinero aportado por la provincia por 4.000 millones de pesos y beneficia a 1.006 productores. Los números que presentamos son datos, no son relatos. Hay un goteo de los beneficios de Vaca Muerta hacia la producción”, concluyó el ministro.

Participaron del lanzamiento el secretario de Producción e Industria, Diego Rambeaud; los subsecretarios de Industria y Modernización, Juan Manuel Morales, y de Producción, Marcelo Zúñiga; el delegado regional de la Confluencia, Jorge Jamut; la presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, María Cecilia de Larminat; funcionarios provinciales, diputados y productores de la provincia.



