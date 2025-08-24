Neuquén lanza paquetes especiales en el Travel Sale 2025

La provincia del Neuquén, a través de 21 agencias de viajes y turismo, participará del Travel Sale 2025, la acción comercial nacional de descuentos organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). El evento se llevará a cabo entre el 25 y el 31 de agosto y reunirá a miles de viajeros interesados en promociones exclusivas.

Si bien la campaña se extenderá durante una semana, el 26 de agosto será el día especial de Neuquén, cuando los destinos y experiencias turísticas de la provincia tendrán prioridad en la comunicación y difusión nacional. Toda la información podrá consultarse en la web oficial del evento www.travelsale.com.ar, donde se ofrecerán beneficios exclusivos, financiación en cuotas y sorteos para anticipar las próximas vacaciones de verano.

La iniciativa, coordinada por Neuquentur SE, busca generar oportunidades únicas para que turistas de todo el país descubran y disfruten las experiencias inigualables que ofrece el territorio neuquino. Las agencias participantes pondrán en valor la diversidad de paisajes, sabores y propuestas que distinguen a la provincia, desde la cordillera hasta la estepa.

Entre las opciones disponibles se destacan los recorridos por bodegas y enoturismo con degustaciones, escapadas a lagos, montañas y bosques, visitas a sitios paleontológicos y de dinosaurios, paseos por rutas escénicas y experiencias de astroturismo bajo los cielos despejados del sur.

Las agencias que estarán presentes son: Dos Puntos, Cautivar Patagonia, Caviahue Tours, NQN Turismo, Picurú Viajes y Turismo, Impodi Turismo, Freedom, Destino Andino, El Claro, El Refugio, A Orillas del Lago, Quetrihue Viajes y Turismo, Appia Andina Turismo, Rucan Turismo, Traful Andino, Rumbo Norte, Valles y Volcanes, Nómada Patagonia Travel y Explota Tu Mundo.

De este modo, Neuquén consolida su compromiso con la promoción turística y se posiciona como un destino referente a nivel nacional, aportando a la estrategia de diversificación de la oferta y atrayendo a quienes buscan experiencias auténticas, de conexión con la naturaleza y destinos únicos.