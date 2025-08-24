¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 24 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
DESTINOS TURÍSTICOS

Neuquén lanza paquetes especiales en el Travel Sale 2025

Con beneficios exclusivos, financiación en cuotas y sorteos especiales, las agencias de turismo de Neuquén participarán en la nueva edición del Travel Sale 2025, una de las campañas de descuentos más importantes del país.

Por Redacción

Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 16:45
PUBLICIDAD

La provincia del Neuquén, a través de 21 agencias de viajes y turismo, participará del Travel Sale 2025, la acción comercial nacional de descuentos organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). El evento se llevará a cabo entre el 25 y el 31 de agosto y reunirá a miles de viajeros interesados en promociones exclusivas.

Si bien la campaña se extenderá durante una semana, el 26 de agosto será el día especial de Neuquén, cuando los destinos y experiencias turísticas de la provincia tendrán prioridad en la comunicación y difusión nacional. Toda la información podrá consultarse en la web oficial del evento www.travelsale.com.ar, donde se ofrecerán beneficios exclusivos, financiación en cuotas y sorteos para anticipar las próximas vacaciones de verano.

La iniciativa, coordinada por Neuquentur SE, busca generar oportunidades únicas para que turistas de todo el país descubran y disfruten las experiencias inigualables que ofrece el territorio neuquino. Las agencias participantes pondrán en valor la diversidad de paisajes, sabores y propuestas que distinguen a la provincia, desde la cordillera hasta la estepa.

Entre las opciones disponibles se destacan los recorridos por bodegas y enoturismo con degustaciones, escapadas a lagos, montañas y bosques, visitas a sitios paleontológicos y de dinosaurios, paseos por rutas escénicas y experiencias de astroturismo bajo los cielos despejados del sur.

Las agencias que estarán presentes son: Dos Puntos, Cautivar Patagonia, Caviahue Tours, NQN Turismo, Picurú Viajes y Turismo, Impodi Turismo, Freedom, Destino Andino, El Claro, El Refugio, A Orillas del Lago, Quetrihue Viajes y Turismo, Appia Andina Turismo, Rucan Turismo, Traful Andino, Rumbo Norte, Valles y Volcanes, Nómada Patagonia Travel y Explota Tu Mundo.

De este modo, Neuquén consolida su compromiso con la promoción turística y se posiciona como un destino referente a nivel nacional, aportando a la estrategia de diversificación de la oferta y atrayendo a quienes buscan experiencias auténticas, de conexión con la naturaleza y destinos únicos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD