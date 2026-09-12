Tres vagones de un tren de carga descarrilaron este viernes por la tarde en Chichinales y terminaron atravesados sobre el principal acceso al barrio Otto Krause, dejando a los vecinos con el paso completamente interrumpido. La formación circulaba en sentido este-oeste cuando se produjo el incidente y uno de los coches volcó parcialmente, mientras el Municipio comenzó a trabajar para encontrar una alternativa que permitiera el ingreso y egreso del sector.

El episodio ocurrió en un tramo ferroviario que atraviesa una zona habitada y generó complicaciones desde el primer momento. Con los vagones ocupando el acceso, la prioridad pasó a ser garantizar una vía segura para los residentes, mientras se evaluaban las condiciones del lugar y las posibilidades de habilitar un camino provisorio.

Las primeras informaciones indican que el descarrilamiento se habría producido después de que la formación atravesara uno de los puentes ubicados en ese sector. La estructura habría cedido y provocado el desplazamiento de los vagones, aunque esa circunstancia deberá ser determinada con precisión a partir de las pericias y las evaluaciones que se realicen sobre las vías y el puente.

Además, el vuelco complicó todavía más la escena. Uno de los vagones quedó parcialmente volcado y parte de la carga terminó desparramada en el lugar. La formación transportaba arena y maíz, cargas vinculadas con la actividad productiva de la región, por lo que también fue necesario contemplar esas tareas dentro del operativo posterior al descarrilamiento.

Mientras los vagones seguían atravesados sobre el acceso, personal municipal se concentró en buscar una alternativa para que los habitantes del Otto Krause no quedaran aislados. De acuerdo con la información difundida desde la zona, el paso permanecería cerrado durante varias horas y, en principio, no sería rehabilitado hasta este sábado, siempre que las condiciones permitieran hacerlo con seguridad.

Pero el descarrilamiento también volvió a poner sobre la mesa un problema que excede a este episodio puntual: el estado de la infraestructura ferroviaria. El corredor es utilizado por formaciones de carga y los antecedentes en Chichinales generan todavía más preguntas sobre el mantenimiento de vías y estructuras. No es la primera vez que un tren termina fuera de las vías en ese sector.

De hecho, existen antecedentes de descarrilamientos registrados en la zona durante 2018 y 2021. Ahora, con tres vagones nuevamente fuera de las vías y un acceso barrial completamente bloqueado, el episodio vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de un corredor ferroviario clave para el movimiento de cargas en el Alto Valle y deja una pregunta inevitable: qué pasó con la infraestructura para que el tren terminara atravesado sobre el camino de los vecinos.