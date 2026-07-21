Tren Patagónico: suspenden servicios y evalúan acciones legales tras accidente con ganado

La empresa Tren Patagónico S.A. informó que analiza iniciar acciones legales contra el productor responsable de los bovinos que ocasionaron el accidente ferroviario del pasado 17 de julio, cuando una formación impactó contra animales sueltos en el kilómetro 95 entre Viedma y San Antonio Oeste y se descarriló.

Las autoridades confirmaron que “se están buscando todos los datos necesarios y se analiza iniciar acciones legales para determinar las responsabilidades correspondientes”. Al mismo tiempo, remarcaron que “se está evaluando bien” cada paso antes de avanzar en la denuncia judicial.

Asimismo, en paralelo, la empresa comunicó la suspensión de los servicios Viedma-Bariloche y Bariloche-Viedma previstos para el próximo fin de semana. El cronograma afectado incluye:

Viernes 24 de julio: Viedma -San Carlos de Bariloche

Domingo 26 de julio: San Carlos de Bariloche - Viedma.

La medida responde a las tareas de recuperación de las vías y restablecimiento de la formación, necesarias para garantizar condiciones de seguridad. Las devoluciones de pasajes correspondientes a los servicios suspendidos podrán gestionarse desde el miércoles 22 y jueves 23 de julio, en el mismo punto de venta donde fueron adquiridos.

La decisión busca preservar la seguridad de los pasajeros. La empresa continuará informando novedades a través de sus canales institucionales. “Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos la comprensión de nuestros pasajeros”, señalaron desde la compañía.

Además de las reparaciones técnicas y la evaluación judicial, la empresa adelantó que se reforzarán los controles en los tramos rurales de la traza, donde la presencia de ganado suelto constituye un riesgo permanente. El objetivo es coordinar con productores y autoridades locales medidas de prevención que eviten nuevos incidentes y garanticen la seguridad de los pasajeros en cada servicio.