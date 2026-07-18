El Tren Patagónico no prestará este domingo el servicio que une San Carlos de Bariloche con Viedma. La empresa decidió cancelar la salida programada luego del descarrilamiento parcial registrado el viernes por la tarde, cuando una formación chocó contra varios bovinos que habían ingresado a la zona de vías a la altura del kilómetro 95.

La suspensión permitirá avanzar con una inspección completa del material rodante y de la infraestructura ferroviaria antes de habilitar nuevamente la circulación. El objetivo es verificar que tanto el tren como las vías se encuentren en condiciones seguras para retomar el servicio.

Tras el impacto, la empresa activó el protocolo de emergencia y evacuó a todos los pasajeros sin que se registraran personas heridas. Más tarde, el relevamiento técnico confirmó que el tren no colisionó con un solo animal, sino con varios bovinos que permanecían sobre la traza ferroviaria.

Los equipos técnicos continúan con las tareas

Mientras avanzan las inspecciones, personal especializado trabaja sobre la formación y el sector afectado para determinar el alcance de los daños y completar las verificaciones necesarias antes de autorizar una nueva salida.

Desde Tren Patagónico también recordaron la importancia de que los propietarios rurales mantengan en condiciones los alambrados y sistemas de contención para evitar que el ganado ingrese a las vías, una situación que puede poner en riesgo la seguridad ferroviaria y generar interrupciones en el servicio.

La empresa informó además que quienes tenían pasajes para el viaje suspendido podrán gestionar la devolución del importe o realizar consultas a partir del lunes 20 de julio en el mismo punto de venta donde adquirieron los boletos.

El servicio volverá cuando finalicen las verificaciones

La interrupción afecta una de las principales conexiones ferroviarias de Río Negro durante el receso invernal. Hasta que concluyan las revisiones técnicas, el Tren Patagónico mantendrá suspendida la circulación entre Bariloche y Viedma y comunicará cualquier novedad a través de sus canales oficiales.