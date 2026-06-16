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Vecinos preocupados

Tres caballos deambulaban por calles del barrio Almafuerte de Neuquén Capital: buscaban a los dueños

Los animales fueron vistos en inmediaciones de la plaza ubicada junto al centro de salud del barrio. Luego continuaron su recorrido por calles internas sin control aparente.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Martes, 16 de junio de 2026 a las 10:15
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Vecinos manifestaron preocupación por el riesgo que representan los caballos sueltos en la vía pública.

Tres caballos sueltos fueron vistos este martes por la mañana en el barrio Almafuerte de la ciudad de Neuquén, generando preocupación entre los vecinos de la zona. Los animales circulaban sin control por calles internas del sector.

El episodio ocurrió cerca de las 8:15 en la intersección de Gervasoni y El Búho, en inmediaciones de la plaza lindante al centro de salud del barrio. Según relataron vecinos, los equinos, de apariencia joven, se encontraban desorientados y se desplazaron luego por calle El Búho en dirección a Lago Viedma, antes de alejarse del lugar.

Los vecinos alertaron por la presencia de caballos sueltos en la zona de un centro de salud.

Durante su recorrido, los caballos incluso se detuvieron a comer césped en la plaza, mientras no circulaban vehículos por las calles más transitadas en ese momento. Vecinos del sector expresaron su preocupación por el riesgo que representa la presencia de animales sueltos tanto para automovilistas como para peatones.

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