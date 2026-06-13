Operativo sobre la Ruta 40: secuestraron caballos sueltos y aplicaron sanciones a sus propietarios

La presencia de animales sueltos en rutas de la cordillera neuquina volvió a encender las alertas de las autoridades. En el marco de los controles preventivos impulsados para reducir el riesgo de siniestros viales, personal de la Dirección Seguridad Lagos del Sur llevó adelante un importante operativo sobre distintos sectores de la Ruta Nacional 40 y el acceso a la Ruta Provincial 63.

Animales sueltos: cómo fue el operativo sobre la Ruta Nacional 40

El despliegue se desarrolló entre el jueves 11 y el viernes 12 y reunió a distintas áreas operativas y especializadas de la Policía del Neuquén. Participaron efectivos de Patrulleros Motoristas, División Montada y Canes, Criminalística, Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, además de Bomberos de Incendios Provinciales y personal de Parques Nacionales.

Dos de los caballos que fueron restituidos en los operativos de la Policía de Neuquén - Foto: Policía de Neuquén

Durante los recorridos preventivos, los uniformados detectaron varios equinos que permanecían sueltos a la vera de la ruta. Según informaron las autoridades, los animales constituían un potencial peligro para los automovilistas que transitan por uno de los corredores más utilizados de la región.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo de los caballos conforme a la normativa vigente. Los animales fueron trasladados y sometidos a controles veterinarios para verificar su estado sanitario.

Posteriormente, los propietarios lograron identificar y reconocer a los equinos, por lo que pudieron recuperarlos luego de cumplimentar las disposiciones establecidas por la Ley Provincial 3507, normativa que regula la tenencia responsable y las sanciones vinculadas a la presencia de animales sueltos en la vía pública. Además de la retención preventiva, las autoridades labraron las correspondientes actas de infracción contra los responsables de los animales.

El vehículo de la División Montada que se utilizó para trasladar a los caballos - Foto: Policía de Neuquén

Un problema recurrente que preocupa en las rutas

La presencia de caballos, vacunos y otros animales sobre rutas provinciales y nacionales ha sido motivo de preocupación en distintas zonas de Neuquén debido al riesgo que representa para conductores y motociclistas, especialmente durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.

Desde la Dirección Seguridad Lagos del Sur señalaron que estos operativos tienen como objetivo prevenir accidentes y reforzar la concientización sobre la responsabilidad de los propietarios. También recordaron que la legislación provincial prevé sanciones para quienes permitan que sus animales permanezcan sin control en sectores cercanos a caminos y rutas.

Las autoridades reiteraron el pedido a los productores y propietarios para que adopten las medidas necesarias de resguardo y mantenimiento de cercos, con el fin de evitar nuevos episodios que puedan poner en riesgo la seguridad vial.