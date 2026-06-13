Retiraron caballos sueltos de la Ruta 40 y refuerzan controles para evitar accidentes

Personal de la Dirección Seguridad Lagos del Sur llevó adelante un operativo preventivo sobre distintos tramos de la Ruta Nacional 40 y el acceso a la Ruta Provincial 63 con el objetivo de disminuir los riesgos que genera la presencia de animales sueltos en zonas de circulación vehicular.

Las tareas se realizaron entre el jueves y el viernes y abarcaron sectores donde habitualmente transitan vehículos particulares, transporte de pasajeros y turistas que recorren la región cordillerana de Neuquén.

Durante los recorridos, los equipos detectaron varios equinos que permanecían a la vera del camino y en proximidades de la calzada. Ante esa situación, procedieron a su secuestro preventivo para evitar situaciones que pudieran afectar la seguridad de quienes circulaban por la ruta.

El recorrido por la Ruta 40

Del procedimiento participaron efectivos de la Dirección Seguridad Lagos del Sur, personal de Patrulleros Motoristas, integrantes de la División Montada y Canes, especialistas de Criminalística, agentes de la Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, Bomberos de Incendios Provinciales y personal de Parques Nacionales.

Los controles incluyeron recorridas preventivas, identificación de animales y verificación de sectores donde suelen registrarse este tipo de situaciones

Una vez finalizadas las actuaciones, los propietarios reconocieron los equinos secuestrados. Posteriormente, los animales fueron restituidos conforme a lo establecido por la Ley Provincial 3507.

Infracciones y realizaron controles veterinarios

Además del retiro preventivo de los animales, los organismos intervinientes confeccionaron las actas de infracción correspondientes y dispusieron revisaciones veterinarias para constatar el estado sanitario de cada ejemplar.

Tras la intervención de las autoridades, fueron identificados sus propietarios y se labraron las actuaciones previstas por la normativa provincial.

Desde las áreas que participaron del operativo recordaron que la presencia de animales sobre rutas y caminos representa un riesgo para la circulación, especialmente en corredores turísticos y de alta velocidad como la Ruta 40.

Por ese motivo, reiteraron la importancia de que los propietarios mantengan a sus animales dentro de espacios seguros y bajo supervisión permanente para evitar incidentes y preservar la seguridad vial en la región.