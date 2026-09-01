La provincia de Neuquén tendrá este martes 1 de septiembre condiciones meteorológicas muy diferentes según la zona, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mientras Neuquén Capital y Chos Malal alcanzarán los 16°C, en sectores cordilleranos se esperan lluvias, nevadas y temperaturas mucho más bajas.

El escenario más complejo se concentrará en San Martín de los Andes, donde habrá lluvias y nevadas durante gran parte del día y el SMN anticipa nevadas fuertes durante la noche, con una temperatura de apenas 3°C.

En Zapala también se prevén precipitaciones, con chaparrones durante la tarde y una combinación de lluvia y nieve durante la noche. Para quienes deban circular por la provincia, las precipitaciones, el frío y el viento serán los principales factores a tener en cuenta.

Neuquén Capital tendrá una jornada mayormente nublada

En Neuquén Capital, el martes comenzará con cielo mayormente nublado y 9°C durante la madrugada. El viento soplará del Oeste, entre 7 y 12 km/h.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura será de 8°C, con viento del Sudoeste de entre 13 y 22 km/h.

La temperatura subirá durante la tarde hasta alcanzar una máxima de 16°C, con cielo parcialmente nublado y viento del Oeste de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche volverá a aumentar la nubosidad. Se esperan 12°C y ráfagas de viento del Oeste de entre 13 y 22 km/h.

Zapala tendrá lluvias y nevadas durante la noche

El panorama será más frío en Zapala. La madrugada tendrá cielo mayormente nublado y 5°C, mientras que durante la mañana la temperatura descenderá hasta los 3°C, acompañada por viento del Sudoeste.

Durante la tarde aparecerán chaparrones, con una máxima de 14°C y viento del Oeste de entre 23 y 31 km/h.

La situación cambiará nuevamente durante la noche, cuando el SMN pronostica lluvias y nevadas, con una temperatura de 6°C y viento del Sudoeste.

San Martín de los Andes tendrá las condiciones más invernales

En San Martín de los Andes se concentrará el escenario más adverso del pronóstico para este martes.

Durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias y nevadas, con temperaturas de 4°C y 3°C, respectivamente.

Las precipitaciones continuarán durante la tarde, con lluvias y nevadas, una máxima de apenas 6°C y viento del Oeste de entre 23 y 31 km/h.

El dato más destacado llegará durante la noche: el SMN anticipa nevadas fuertes y una temperatura de 3°C.

Este tipo de escenario puede generar condiciones más complicadas para la circulación en sectores cordilleranos, especialmente cuando las precipitaciones se combinan con bajas temperaturas y viento.

Chos Malal vivirá una jornada templada

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá una jornada relativamente más templada.

La madrugada comenzará con cielo mayormente nublado y 6°C. Durante la mañana se esperan condiciones parcialmente nubladas, 5°C y viento del Oeste de entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde, la temperatura alcanzará los 16°C, con cielo parcialmente nublado y viento del Oeste.

Durante la noche volverá a aumentar la nubosidad, con 10°C y viento de entre 13 y 22 km/h.