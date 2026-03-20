Personal de la Comisaría 27 de Bariloche detuvo este jueves a un hombre que tenía un pedido de captura federal vigente desde 2022. El procedimiento se inició durante un control vehicular en las calles del barrio Virgen Misionera, cuando los efectivos interceptaron una motocicleta con dos ocupantes.

Mientras uno de ellos aportó sus datos sin inconvenientes, el otro se negó a colaborar. Además, brindó información falsa y forcejeó con los agentes en un intento por escapar. La maniobra derivó en una persecución a pie por las calles Leguizamón y Waldo Belloso, donde finalmente fue reducido instantes antes de ingresar a un domicilio particular.

Una vez detenido, el propio sujeto reconoció que pesaba sobre él un requerimiento judicial emitido por la Justicia Federal en 2022. Por orden de las autoridades intervinientes, fue trasladado a la unidad policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia. El operativo se destacó por la rapidez de la respuesta y la coordinación entre los agentes, que lograron neutralizar la fuga en un sector urbano de alta circulación. La intervención refuerza la política de controles preventivos en barrios de la ciudad, con el objetivo de detectar situaciones irregulares y garantizar la seguridad comunitaria.

Este tipo de procedimientos forman parte de las acciones permanentes de la Policía de Río Negro para dar cumplimiento a requerimientos judiciales y fortalecer la presencia en zonas residenciales. La captura de un prófugo con pedido federal vigente confirma la importancia de los controles rutinarios y la capacidad de respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad.