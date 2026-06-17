Miles de conductores que este miércoles circulaban desde Plottier hacia Neuquén se encontraron con una escena que volvió a poner en evidencia los riesgos del tránsito en uno de los corredores más transitados de la región. Un choque que involucró a tres vehículos generó demoras y complicaciones sobre la Ruta 22, a la altura de La Herradura.

El siniestro ocurrió en sentido Plottier-Neuquén y tuvo como protagonistas a una Volkswagen Amarok, un Volkswagen Polo y un Peugeot 208.

Una cadena de impactos en una ruta cargada

De acuerdo con la información relevada en el lugar por el Móvil de Prima Multimedios, se trató de una colisión por alcance entre los tres vehículos.

El Peugeot 208 fue el que sufrió las consecuencias más importantes del choque. El auto terminó con severos daños en la parte frontal luego de impactar contra el Volkswagen Polo.

Por su parte, el Polo registró daños en el sector trasero, mientras que la Amarok presentó las menores averías.

“El 208 tiene el frente dañado porque impactó contra el Polo, que tiene pocos daños en el paragolpes y en la parte trasera, la Amarok es la que menos daños tuvo, también en la parte trasera”, detalló Juan Pablo Andréz desde el Móvil de la AM550.

El problema no fueron las lesiones, sino el tránsito

Aunque el impacto generó preocupación entre quienes circulaban por la zona, el hecho no dejó personas heridas y únicamente se registraron daños materiales.

Sin embargo, la situación provocó importantes demoras en uno de los horarios de mayor circulación vehicular entre Plottier y Neuquén.

Desde el lugar, y en diálogo con el programa "La mañana es de la primera" de la AM550, el periodista Juan Pablo Andréz informó:

"Hay demoras en el tránsito, pero están ambos carriles habilitados. Solo fueron daños materiales. Los tres autos están sobre la banquina", explicó.

La Policía trabajó para ordenar la circulación

Mientras los vehículos permanecían a un costado de la ruta, personal policial realizó tareas en el sector para garantizar la seguridad vial y evitar nuevos inconvenientes.

"Quienes van de Plottier a Neuquén se encontrarán demora por los trabajos de la policía en el sector", señaló Andréz en el móvil realizado junto al camarógrafo Bruno Calderón.

Una postal repetida en la Ruta 22

El choque volvió a generar trastornos en una ruta donde cualquier incidente, incluso sin heridos, puede afectar la circulación de cientos de automovilistas en pocos minutos.

Con los tres vehículos sobre la banquina y ambos carriles habilitados, el tránsito continuó avanzando, aunque con una marcha mucho más lenta de lo habitual hasta que finalizaron las tareas de asistencia y control en el lugar.