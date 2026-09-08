Tristeza en Junín de los Andes por la muerte de “Pichi”, un personaje muy querido de la ciudad

La mañana del domingo 6 de septiembre estuvo marcada por la tristeza en Junín de los Andes, donde fue encontrado sin vida “Pichi”, un hombre conocido por vecinos y comerciantes de la localidad y que durante años formó parte de la escena cotidiana de la ciudad.

El hallazgo se produjo alrededor de las 11:15, en uno de los bancos del Paseo del Parque Centenario, cerca de los puestos de artesanías. Un vecino que circulaba por el lugar observó que el hombre, Miguel Ángel Pichiñanco, permanecía tendido y cubierto con una manta. Al acercarse e intentar llamarlo, advirtió que no respondía y dio aviso a la Policía.

Una patrulla llegó minutos después y también arribó una ambulancia con personal médico del hospital local. La profesional que intervino constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.

En el lugar también trabajaron efectivos de Criminalística y el médico policial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y un examen externo del cuerpo.

Las primeras pericias no detectaron signos de violencia ni traumatismos en el cuerpo. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el fallecimiento fue considerado inicialmente como de causa natural, aunque resta establecer con precisión la etiología de la muerte. El cuerpo fue posteriormente entregado a sus familiares y trasladado hacia su comunidad de origen.

Según la información difundida, durante el sábado “Pichi” había sido visto en inmediaciones de la Municipalidad y posteriormente se habría dirigido hacia los bancos del Parque Centenario. Esa noche, las temperaturas descendieron por debajo de cero en Junín de los Andes. El hombre permaneció allí cubierto con una frazada hasta que fue encontrado durante la mañana siguiente.

Si bien las primeras actuaciones no establecieron una muerte violenta y la causa precisa del fallecimiento todavía debe determinarse, la situación volvió a poner en primer plano la realidad de las personas que viven en la calle y quedan expuestas a condiciones climáticas extremas.

Durante los meses más fríos, esta problemática adquiere especial gravedad en las localidades cordilleranas, donde las bajas temperaturas pueden convertirse en un riesgo para quienes no cuentan con un lugar seguro y calefaccionado donde pasar la noche.

Quién era el hombre que todos conocían

“Pichi” había llegado años atrás a Junín de los Andes desde Pampa del Malleo, ubicada a unos 30 kilómetros de la localidad, en busca de oportunidades laborales.

Con el paso del tiempo se instaló en la ciudad y se convirtió en una presencia habitual en distintos sectores. Vecinos y comerciantes lo reconocían por su permanencia en las calles y espacios públicos.

Atravesaba una situación de vulnerabilidad y vivía en situación de calle, además de tener problemas vinculados al consumo de alcohol.

Para quienes lo conocían, su muerte no pasó inadvertida. La noticia generó tristeza entre vecinos que durante años compartieron con él parte de la vida cotidiana de la localidad.